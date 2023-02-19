越南三大驅力 後市看俏

在大陸清零政策和中美貿易戰大環境下，越南成為國際電子大廠生產重心轉出大陸下的最大受惠國。統計去年越南已實現外資直接投資（FDI）年增14％，達220億美元（約占GDP6％），預估今年可望維持與去年將近水準，股市後市看俏。

日盛越南機會基金研究團隊指出，美聯準會升息來到尾聲，加以越南官方鬆綁債市監管預期升高，越南在地資產管理業者看好在基礎建設投資、大陸解封商機、外資直接投資三大驅力帶動，越南經濟與股市將回歸長期增長軌道，帶動股市將有表現空間。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股上周市場情緒較為謹慎，導致流動性不佳，走勢面臨修正壓力，惟市場已連續多日淨買超，支撐股市表現，估計在散戶信心未回籠前，短期將呈現震盪走弱的局勢。

張晨瑋認為，近期越南市場缺乏明確方向及消息面支撐，整體成交量相對低迷，使越股延續震盪走勢，目前市場正等待先前的政策逐一發酵，在越南經濟長期看俏的預期之下，越股反彈只是時間上的問題，建議想參與越南發展實力的投資人，可定期定額布局越南主題基金，降低單一時點風險、穩定資金波動，掌握後續反彈動能。

富邦越南ETF經理人楊貽甯分析，就評價面而言，越南股市本益比已降至歷史低點，短線反而提供落底反彈的契機。因具備低廉的勞動成本，與多國簽署自由貿易協定，加上受惠中美貿易的轉單效益，未來仍將持續吸引投資者的青睞

歷史經驗亦顯示，歷經震盪後的12月至隔年的2月，確實是提前逢低布局越南股市的好時機。若未來越南升級成新興市場名單，將吸引更多外資資金流入，跌深過後可透過定期定額方式，加碼布局。