陸非投資級債 擁政策利多

去年第四季以來，大陸政府從供給和需求端著手，出台大規模房地產支持政策，帶動房地產產業占比超過9成的大陸非投資等級債價格飆漲。經過數個月的強勢表現，目前市場已反應政策利多，短期內將呈現盤整，但中長期仍有表現機會。

富邦中國非投資等級債券基金經理人林建璋表示，大陸非投資等級債基金自去年11月中左右開始大幅反彈，其主要原因有二：一是市場被大陸政府支持地產業消息所振奮，二是反映新冠防控措施全面解除對於實體經濟助益之預期。

大陸政府自去年11月以來宣布多項地產商支持措施，包括金融十六條、融資三支箭等，多間民營房企得以發債或由銀行取得資金，改善自去年初以降整體產業資金斷鏈的窘境。

林建璋指出，最近一個月，陸續有報導大陸官方將加大力度支持地產業，包括金融穩定委員會要求證券業及銀行業對具有「系統重要性」（或大到不能倒）地產商給予更多融資支持，以及據傳當局可能調整開發商的「三道紅線」政策，放寬借貸限制。市場因而對於尚未違約的民營地產商營運轉機感到樂觀，從而帶動債券上漲。

另隨大陸放開各種防疫限制措施，過去兩年受此影響的企業或將迎來復甦，尤其是消費、旅遊等行業，相關債券亦有所表現。