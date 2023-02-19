債市資金簇擁 投資級債給力

近期隨著通膨壓力趨緩，市場預期主要央行的升息週期可望逐漸進入尾聲，債券收益率吸引力上升，令各券種年至今均吸引資金流入，在市場同時擔憂經濟衰退風險，避險需求驅動下，投資級債券近期表現不俗，主要投資級級債券指數於今年來和近三月都為正報酬。

而若進一步觀察，又以金融次順位債表現最佳，今年來上漲近4.06％、近三個月上漲近7.41％。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，今年初以來因為市場預期全球主要央行將放緩升息步調，債券價格已從去年的歷史性拋售中迅速反彈，加上市場也擔憂低信評債券更易受到經濟衰退的影響而面臨信用風險，也使得投資級債更加具備投資價值。

參考最近兩次升息循環經驗，通膨見頂後，投資等級債的吸引力易浮現，因此在收益、信評皆誘人之下，表現值得關注。投資級債券當中，可再進一步選取金融次順位債作為配置的首選。

野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券團隊指出，許多債券殖利率目前均具備極大的投資價值，即使短期內可能存在波動。除了可觀的收益率之外，債券市場也提供資本增值機會，包括金融債和新興美元主權債，均值得加以投資。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金經理人吳艷琴認為，在美國升息續放緩甚至有望升息止步下，債券投資價值浮現，尤其有明確投資期間及鎖住債券殖利率的「目標到期債券基金」，將是今年相對穩健的投資選擇。

瑞士百達資產管理成熟市場債券主管Ermira Marika分析，有別於低利率和量化寬鬆時期，現今投資等級債提供不錯的機會。例如全球投資等級公司債指數殖利率於今年初超過5％，達到金融危機以來的最高峰，目前亦維持在4.93％的相對較高水準。

百達投顧強調，債市不斷動盪的時期，短天期債出現具有吸引力的風險溢酬機會，同時選擇高信評的投資等級債能降低企業違約率升高的風險。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，在此高息環境下，建議以投資級債券為主、非投資債為輔，在市場震盪之際，攻守兼備。