印度基本面穩健 中長期樂觀

印度阿達尼集團遭指控涉及詐欺，使得印度Sensex和Nifty 50指數近期下挫，並影響到印度基金績效，不過，法人認為這是因印度股之前漲多，尤其在高檔易受消息面影響，由於印度優質企業不少，加上基本面佳，股價短期雖受波及，中長期走勢樂觀。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度有別於其他新興市場，該股市在經濟成長動能以及企業獲利方面極具韌性，通膨降溫趨勢出現，貿易赤字也有所縮減，製造業PMI亦維持在擴張水準，因此在印度基本面穩健向好，企業獲利在FY23-25年指數EPS年複合成長率料近15％，加上後續貨幣政策仍有由緊趨鬆的機會等條件支持下，對於印度股市表現有正面助益。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，截至去年底，印度占MSCI新興市場指數比重來到14.4％，僅次大陸且近兩年增加幅度最大，全球新興市場復甦可望由印度領頭。在接下來的投資布局上，除了通膨與經濟走勢、主要央行升息動向外，也須留意近期大陸解封是否為他國帶來病毒擴散的副作用以及對經濟活動是否有所影響，波動雖仍須提防，然整體而言表現仍可期待。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度政府預算在稅收增加以及新冠疫情期間相關支出減少，赤字壓力也減輕不少，除去一次性補貼的財政刺激維持成長力道，帶動政府支出預計今年成長8％，有助於帶動印度國內經濟成長。印度接任今年G20輪值主席國，任期為去年12月1日至今年11月30日，期間內預計主辦大約200場涉及各領域議題的會議，下屆G20峰會暫訂於今年9月9日至10日在新德里舉行。