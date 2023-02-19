美林：循環性類股 資金轉進

聯準會主席鮑爾稱通膨已稍有減緩，伴隨強勁1月非農就業報告及ISM服務業指數大幅回升，顯示美國有可能在經濟持續增長下實現通膨降溫的目標，綜合外電新聞援引2月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人悲觀程度進一步減輕、風險胃納升至近一年最高水平。

預期經濟衰退從去年11月的77％明顯改善降至本月份的24％、為去年6月來最低，現金配置則繼續降至5.2％。

雖然停滯性通膨仍是經理人認為今年最可能的總體經濟情境，不過對通膨抱持樂觀看法；對企業獲利惡化的預期也略有改善，但多數經理人視本波市場回升為熊市反彈而非新一波牛市的開端。另近7成經理人認為大陸經濟重啟將帶來通膨效應，高通膨維持較長時間仍為最大的尾端風險，使得經理人對債券配置略有下滑。

受惠大陸經濟持續重啟與政策支持，資金連續第三個月轉進新興股市至46％淨加碼、為自2021年3月來最高水準，而歐元區經濟數據優於預期也吸引資金連續五個月進駐，獲得淨9％經理人的加碼、為近一年的最高水平，經理人對美國股市的減碼程度也略有改善。

此外，在強勁的經濟數據下，經理人本月份轉進循環性類股，銀行、能源與原物料及科技在本月份皆獲得經理人的加碼，其中銀行股獲得22％的淨加碼最高也是近一年的最高水平。預期升息接近尾聲加上美元回貶，認為美元遭高估的經理人大幅減少10個百分點至淨55％為2022年8月來最低，認為歐元遭低估的比例則持平於淨38％。

就尾端風險而言，高漲的通膨持續第八個月蟬連榜首，地緣政治、嚴重經濟衰退與與央行鷹派政策等風險則分居第二及第四。就最擁擠交易而言，本月份做多中國股票竄升至首位，做多投資級債與做多美元則分居第二及第三。

富蘭克林證券投顧表示，即便通膨回落進程已經開始，不過一月CPI通膨數據也顯示回落步伐恐不如預期平順，近7成已公布財報的史坦普500企業中獲利優於預期的比例不到7成、低於過去五年及十年的平均，且預估企業獲利將到下半年才可能恢復成長。

對於曙光乍現但情勢尚未完全明朗之際，建構同時涵蓋一檔平衡型、一檔債券型及一檔股票型基金的聚富投資組合，核心配置靈活策略的美國平衡型基金，搭配側重高評級債的全球複合債型基金及受惠通膨與政策利多的基礎建設股票型基金，已期在分散波動風險之時也能網羅升息末段的股債匯市投資契機。