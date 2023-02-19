1月證券劃撥餘額估返3兆 台股趨堅有戲

央行24日公布貨幣總計數 估1月證券劃撥餘額重返3兆元大關

中央銀行24日公布2022年12月金融情況、貨幣總計數。其中，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額在去年12月跌破3兆元大關，但1月台股隨美股上揚，整月勁揚1,127點，因此有機會重返3兆元，至於當月貨幣總計數M1B年增率、M2年增率則需要觀察是否能終止去年12月的年增率下降趨勢。

台股1月上漲1,127點，外資當月大舉買超台股2,007.49億元，散戶信心跟著回籠，因此預計代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額將大增，不過是否結束M1B和M2年增率的「死亡交叉」還要觀察。

整體來看，過往央行官員皆強調，觀察M1B的活期性存款與股市關係較密切，M2則是反應定期性存款及外幣存款變動，即經濟活動的結果，即使出現「死亡交叉」，也不宜直接從數字高低直接來做解讀，反應在市場走勢的事實顯現，已不具參考價值。

法人預測，12月M1B年增率有可能上升，主要是活期性存款成長可望增加，加上證券劃撥存款餘額增加，但也要觀察資金轉入定期性存款的情形。至於M2年增率上升或下降的機率皆有，主要是銀行放款與投資變化有關。

而1月數字還有一變數即為春節10天連假的影響，由於今年的時間較長，也會影響個人及企業戶的資金調度情形，因此是否會影響M1B年增率、M2年增率也要觀察。

另外，法人分析，從即將出爐的數字，也可供台灣會不會持續緊縮貨幣的參考指標之一。但整體來看，央行的貨幣政策主要配合國際金融情勢，且主要國家持續緊縮貨幣，雖通膨已逐漸趨緩，但仍處高水位，各主要國家還會持續緊縮貨幣，加上不確定因素仍高，預計央行將持續密切關注國際經濟、國內通膨變化。