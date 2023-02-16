陳冲：公債應有內線交易約束

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲認為，台灣債券市場日漸成熟，公債交易的基本環境，備受重視，既然同是證券交易法上的有價證券，公債是否亦應有內線交易、財報不實、內控機制、公司治理等原則的拘束。

陳冲表示，不論依證交法第157─1條第一項還是第二項，利用不對稱消息獲取利益，都只限於股票及公司債，至於公債則不在其內。想像當年草擬證交法內線交易條文時，對公務員尚有貪污治罪條例，那時利率僵化，債券市場又不成氣候，升息、降息影響有限，CPI對貨幣政策也看不出關聯，內線交易的假想敵自然以股票為主。

目前我國號稱已邁入利率自由化時代，2月6日又才更改CPI權數，國人飽受通貨膨脹之苦，此時應是重新審視證交法的良好時機，考慮公債交易有無內線交易的適用，至少應對CPI發布過程中，主計總處的內部控制、保密機制乃至稽核流程，考量資本市場的敏感性，是否比照美國做一檢討。

這個提議來自白宮去年有人走漏CPI數據超過預期消息，引發股、債市牟利的「60秒神秘反彈」事件，因為CPI常是聯準會調息的指引，同時觸發股、債市的敏感神經。

陳冲強調，我國證券交易法第六條規定所謂有價證券，「指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核准之其他有價證券」，採取獨步全球「有限列舉，概括授權」的立法方式，因此市場上如有新產品，主管機關就需表態一次，因此才有TDR是否有價證券的爭議。

雖然債券不論政府或公司發行，均是有價證券並無疑義，但試想60秒事件如發生在台灣，債券交易是否適用證交法內線交易有關罰則。