公股銀推外幣優惠 搶年輕客

搶攻年輕人愛外幣風潮，公股銀行主推數位帳戶或網路銀行、行動銀行，鎖定年輕世代及小資族等目標客群，並提供相關外幣優惠。

臺企銀主管指出，今年主攻Hokii數位帳戶，6月底前，延續去年的15萬元1.5％優惠利率、跨行轉帳及提款手續費減免次數、每月台灣Pay行動消費回饋、信用卡及停車費扣繳回饋金，今年更新增了線上信貸手續費優惠。

另外，Hokii外幣數位帳戶提供六種外幣幣別的結購、結售匯率優惠，包含美元、澳幣、人民幣、歐元、日圓、南非幣，也有美元與人民幣定存加碼利率優惠。

合庫銀行推出優惠活動，透過個人網銀、行動網銀APP以外幣數位帳戶承作定存，期間自2月14日至2月24日，以新台幣結購或自他行匯入的新資金，每人上限1,000美元，即可享有七天期年利率13.14％的優惠利率，為高利率、低門檻的外幣優利專案，活動期間結束或額度額滿即提前截止。

華南銀行透過網路銀行、行動銀行結購外匯存款享有匯率優惠，美元享優待3分、澳幣享優待2分、人民幣享優待0.3分、歐元享優待6分、日幣享優待0.07分等優惠。

第一銀行則是6月底前，提供客戶網路銀行線上換匯加減碼優惠，包含第e個網、第e行動、iLEO，美元享優惠3分，iLEO數位帳戶加碼優惠為3.5分。

一銀主管分析，今年市場轉而關注美國以及全球經濟是否陷入衰退，若無其他黑天鵝事件干擾，預期美國聯準會（Fed）今年升息循環將走到終點，美國經濟有望實現軟著陸，預估美元去年以來的漲勢將告一段落。

日圓在經歷去年大幅貶值後，4月日本央行總裁黑田東彥即將卸任，新任總裁植田和男及現任首相岸田文雄是否會維持現行寬鬆政策為市場關注重點，若政策稍有鬆動或轉向，日圓不會再有如去年的跌勢。

投資建議上，新台幣對美元於31元以上，可逢高適度減持美元，若有29～29.5價位則可部分回補或逢低布局；日圓由於逐漸扭轉跌勢，恐難再有0.22元以下價位，若有回檔即可分批建立部位。