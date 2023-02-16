大利多！金控公積配息可董事會自行討論

投資人大利多！金管會16日公布，近期部分金控公司研議以法定盈餘公積或資本公積，按股東原有股份之比例發給現金股利，銀行局副局長林志吉提醒，法定盈餘公積及資本公積是長期且穩定的資本來源，要承擔未來營運風險，請金控公司審慎評估必要性及妥適性，提報董事會充分討論。

也就是說，今年金管會將不額外增加「門檻」，各家金控可自行評估是否以法定盈餘公積或資本公積來發放現金股利，但原則仍是以當年度未分配盈餘配股利尤佳，迫不得已時，有四大前提，一要動用的金控必須詳實分析未分配盈餘不足支應現金股利的原因，二審慎評估動用公積配現金股利的必要性及妥適性，三是對財務與資本結構造成的不利影響，規劃強化方案，四是要提報董事會「充分討論」。

各金控決定後，不用再經金管會同意，即可對外公布股利政策；林志吉表示，為使金控公司未來年度以法定盈餘公積或資本公積發給現金有一致遵循的基礎，金管會將研議相關規範原則，即明年要再動用，就可能有新的門檻。

金管會表示，金融機構財務健全性攸關社會大眾權益，股利政策應採穩健原則，以符合可持續性發展需求。「法定盈餘公積及資本公積是長期且穩定的資本來源，用以承擔未來營運風險」，發放現金股利原則上應以當年度獲利為基礎，目前金管會對於銀行、保險業及證券商以法定盈餘公積或資本公積發給股東現金，已有相關規範。

金控公司負有確保銀行、保險及證券子公司健全經營的義務，是集團子公司經營風險的最終承受者，股利政策亦應採穩健原則，若擬將法定盈餘公積或資本公積按股東原有股份之比例發給現金，應詳實分析未分配盈餘不足支應現金股利的原因，審慎評估必要性及妥適性，並就對財務與資本結構造成的不利影響，妥為規劃強化方案，提報董事會充分討論。

為使金控公司未來年度以法定盈餘公積或資本公積發給現金有一致遵循的基礎，金管會將研議相關規範原則。

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