國際機構ESG風險評比 王道銀領先同業

國際永續評鑑機構Sustainalytics近期公布最新ESG風險評比，王道銀獲8.7分佳績，依公司投資人關係整合平台資訊，王道銀不僅是台灣唯一屬於近無風險區間的金融業者，且為台灣金融同業排名第一，更位列台灣上市櫃公司中的第三名，甚至是全球受評鑑企業的前1％，顯見王道銀在永續經營的耕耘及風險控管的表現深受國際評鑑肯定。

Sustainalytics為擁有30年永續評比經驗、最具權威性的國際ESG評鑑機構之一，定期衡量包括台灣市值前400大企業、全球超過一萬五千家企業的環境政策、社會績效及公司治理制度等綜合風險與表現。該評比以風險管控主軸， ESG風險分數愈低，代表公司的ESG風險管控表現愈佳；0分至10分為近於無風險、10分至20分為低風險、20分至30分為中度風險、30分至40分為高風險、40分以上則被視為嚴重風險。

王道銀在這次的Sustainalytics ESG風險評比中共有22個指標得到滿分，在永續整合、商業道德、資訊安全、人力資源、產品管理等面向均獲評為近無風險，ESG風險管控能力獲評最高等級「Strong」。報告指出王道銀在永續議題的資訊揭露上充分展現企業責任與可信賴性，且CSR委員會有效發揮督導功能，將永續精神納入公司營運策略，不僅建立連結ESG績效目標的薪酬制度，也持續完善環境保護及誠信經營政策，各項舉措都獲得Sustainalytics高度肯定。

王道銀在2020年底全台首創推出的「影響力專案」，將消費者的影響力存款專款專用，貸放給經濟弱勢族群；符合資格者可申請小額、低利率且免手續費的影響力貸款。去年以影響力專案於向國際組織Social Value International申請Social Return on Investment（SROI）認證，日前通過審查，認可影響力專案每投入新台幣1元，可以產生等值新台幣5.61元的社會價值，表彰社會公益，專案雖在公司財務報表中無法顯示價值，但產生對社會有利的影響價值卻可被計算量化，顯示王道銀行影響力專案的效益獲國際組織認可。