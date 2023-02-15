好會刷！元月信用卡首度刷破3千億

報復性出國加上農曆新年長假的刷卡潮，推升國人信用卡刷量首次在元月突破3千億元大關。市占率前八大信用卡發卡行，如國泰世華銀、中信銀行的信用卡元月各刷出543億及511億元，玉山銀信用卡刷430億元，台新銀及台北富邦銀則刷破300億元，花旗銀近224億元，永豐銀及聯邦銀都破百億元，都創其同期刷卡量新高。

整體信用卡1月刷卡量達3,154億元，亦創同期新高，也是歷年1月首次刷卡量破3千億元，較去年同期成長15.9％，若今年信用卡仍是維持10％以上的成長幅度，全年刷卡量將挑戰3.8兆元的新高紀錄，則台灣的非現金交易金額就有機會破7兆元。

銀行業者表示，1月信用卡有三大成長動能，一是農曆春節的年菜與餐飲刷卡量大增；二是長假期間的百貨、量販店刷卡量亦呈現雙位數成長；三是成長動能最大的旅遊，其中就含機票、旅行社、飯店住宿及海外刷卡，如國泰世華銀、北富銀、台新銀行等都表示其旅遊類刷卡量呈「倍數」成長，如國泰世銀行信用卡刷機票等航空消費年增10倍，旅行社刷卡量成長6.5倍，海外及飯店刷卡量都成長一倍以上。

國泰世華銀信用卡元月刷卡量達542.9億元，搶下今年第一勝，同比成長28.7％，其中刷卡量最大的就是訴求3％回饋的CUBE卡；中信銀的信用卡元月刷卡量以511.3億元，居市場第二，同比亦成長25.6％，同樣是交通、旅遊、百貨、餐餘等都成長逾5成以上，如LINE Pay聯名卡、和泰聯名卡、航空聯名卡、商旅鈦金卡都有明顯成長。

第三名是玉山銀行的信用卡，元月首度刷出430.1億元的同期新高，同比成長12％；第四名是台新銀行的336億元，北富銀以308億元排名第五，花旗銀行則有223.9億元，居第六，永豐銀的信用卡刷出114.5億元，是第七大，聯邦銀行有114.1億元，居第八。

八大信用卡發卡行元月合計刷卡量2,580.7億元，創同期新高，亦占所有國人信用卡刷卡量的81.8％，信用卡元月海外刷卡量亦是去年同期的1到3倍，成新的信用卡成長動能。

延伸閱讀

資產逾千萬 調高信用卡額度遭退件關鍵曝

報復性購物潮 2022國人刷爆3.49兆破表

話題》信用卡盜刷防範錦囊一次看