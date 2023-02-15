好市多聯名卡「額度僅5千」 富邦揭原因

富邦Costco聯名卡上市近兩周，提供消費者不少優惠方案，不過有一名自稱是資深好市多會員的網友抱怨，收到卡片後發現額度竟只有5000元，讓他感到超心寒，貼文一出引來不少網友笑虧：「傷害性不大，侮辱性極強」，而台北富邦也證實確有此事，但主要是為了加速核發卡片的效率，只要補件審核通過後即會調升額度。

原PO在臉書社團《COSTCO好市多商品消費心得分享區》發文，表示日前收到富邦和Costco的聯名卡，沒想到信用卡總額度竟只有5,000元，讓他大嘆：「這是我使用20餘年的信用卡生涯中最低額度了！」

而原PO也忍不住狠酸，信用卡額度5,000元的好處多多，以後在好市多網購要精打細算、分月採買、降回普通會員等級，如果到實體店面「不帶現金就自動限購，以免失心瘋，達成每月刷爆的成就」。

貼文曝光後，不少網友留言討論，「我以為我2萬已經很慘了，沒想到還有5,000的」、「傷害性不大，侮辱性極強」、「代表你在銀行眼裡是高風險…反正你也沒說明你的收入、貸款、繳款情形」、「會不會太瞎！給5,000不如不要發」、「是不是你自己要求設定的」、「這金額也太瞧不起人了」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台北富邦銀行證實該消費者額度確實僅有5,000元，不過是為了加速Costco聯名卡申辦客戶盡速取得卡片，針對已於富邦銀行開戶的客戶，在信用狀況良好且符合法規限制下，優先由系統依其於本行的存款餘額，快速核定簡易額度，並寄發卡片。富邦銀行強調，後續會優先邀請這類客戶補充收入證明，重新審核後調整額度。

（中時新聞網 陳駿碩）

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