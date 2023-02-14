富邦人壽強化ESG 拚永續領航

富邦人壽為展現對ESG重點工作的當責性，該公司14日表示，不僅將董事會績效評核指標連結ESG，今年富邦人壽董事會轄下並將增設「永續發展委員會」，提高決策層級，由上而下持續推動永續政策，決心成為公司治理的典範、台灣永續的領航者。

富邦人壽強調，ESG是企業的重要承諾，攜手利害關係人有系統的推動ESG永續工程及行動，展現企業對人、對環境的保護，而ESG生態是以公司治理（G）來趨動。

富邦人壽總經理陳世岳說明，金融保險業肩負保障客戶財富安全的責任，該公司不僅建立嚴謹的公司治理與風險控管機制，實踐永續經營；為落實ESG各項業務發展，設置六大ESG執行小組，專責永續相關事務，包含永續治理、員工照護、創新服務、社會承諾、環境永續、責任金融等工作小組，各工作小組皆由權責單位發展與推動ESG相關專案，並定期向董事會呈報ESG執行成效及當年度重要專案規畫。

強化ESG的趨動力量，富邦人壽指出，公司治理是維護股東權益與企業永續發展的關鍵，董事會是經營決策的核心，其運作效能是能夠善盡公司治理最重要的一環。

富邦人壽董事會成員針對ESG相關議題以己身作則，主動參與保發中心、獨董協會與公司治理協會等進修課程，去年平均進修時數逾10小時，其中不乏ESG議題相關課程。

另外，為響應金管會推動公平待客原則，富邦人壽亦在董事會績效評核問卷增列「董事會推動公平待客原則之重視及具體作為等情形」為評核指標，落實董事會對ESG議題的重視；並因應公平待客原則評核機制新增「落實誠信經營原則」評核指標，強調全體董事都已配合出具遵循誠信經營政策的聲明。

富邦人壽決心成為公司治理的典範，高標準自我要求，不僅領先法令規範，將董事提名、選任時及任職期間內資格檢核及董事異動相關事宜，納入富邦人壽公司治理措施；內部設置「公司治理主管」作為董事會與各業務單位及主管機關的橋梁，協助董事合規地執行業務、發揮監督功能；並設有「公司治理專責單位」，確保董事職能有效發揮進而優化董事會決策。