青世代幸福調查 7成投資理財者 好幸福

富達投信於西洋情人節首度發布「青世代幸福大調查」，探討台灣青世代幸福感受及幸福感來源，依據該調查顯示，青世代目前對於整體生活的幸福感受度，平均落在6.5分（滿分10分），略超過及格邊緣。逾7成有投資理財習慣幸福感高於無投資理財習慣者。

從青世代職場生活調查中可發現，富達說，若針對影響青世代工作滿意度分析，調查結果顯示，青世代最在意薪資福利（36％）為主要關鍵，其次如工作內容（17％）、工作環境（17％）、個人成長空間（15％）、與同事關係（14％），各項占比相近。

富達表示，另有近7成（69.1％）受訪青世代表示願意積極透過投資理財增加收入，近5成（58.5％）期望透過斜槓或兼職創造本業外的收入，3成（36.5％）偏好更努力工作以爭取加薪，約1成（13.4％）選擇勇敢創業，成為自己的老闆。

投資理財是台灣青世代最期望能藉以增加收入的方式。富達指出，詢問投資理財經驗時，74.9％台灣青世代表示有投資理財習慣，且有投資理財習慣者幸福感高於無投資理財習慣者，同時，投資理財績效滿意度愈高，幸福感也愈高。

若進一步探討青世代投資理財遇到的困難前五大，有超過5成（51.7％）擔心發生虧損或有虧損經驗，4成以上（45.2％）認為自己投資理財專業知識不足，近4成（39.7％）沒有時間瞭解市場投資商品，超過3成（33.3％）不知哪些投資理財資訊是值得信任的、3成（32.7％）不知該選擇什麼標的進行投資。

富達投信認為，持續學習投資理財知識並透過經驗累積是投資理財的基礎，投資標的可選擇有信譽且歷史悠久的專業投信機構所發行的基金，面對詭譎多變的金融市場，建議以定期定額的方式進行投資，不用擔心錯失適當的進場時間點且避免追高殺低，同時能較有效對抗市場波動。透過持續且有紀律地投資，長線能靠時間發揮複利效應，創造累積財富的基礎，增加青世代的幸福感受。

中租投顧副總經理蘇皓毅強調，目前物價持續處在下降軌道、薪資年增率也開始下滑，不過有鑑於過早降息帶來的歷史教訓，此次聯準會應該會將利率峰值維持較長的一段時間，市場也有可能反覆打底。