賣全家議案資料僅一頁 金管會罰泰山48萬

上市公司泰山企業處份全家股票，再被罰。金管會14日公告，泰山企業在去年12月2日董事會議處份全家便利店股份，沒有依規定進行評估並納入會議資料，開會時僅有一頁持股明細表，且部分董事詢問及要求提供文件時，也沒有提供及補充，列席的會計師與律師在討論凹表決時都沒有離席，罰泰山企業負責人詹景超48萬元。

泰山企業在去年12月5日透過公開市場鉅額交易，將持有的19.4％全家股票，賣給萬寶開發，但因董事會成員指控討論處份股票的程序有瑕疵，證交所在今年1月3日公告泰山企業因違反內控制度及重訊申報規定，開罰200萬元違約金。

金管會14日又公告，查泰山企業在去年12月2日董事會，決議處分全家便利商店股份前，未依所定取得或處分資產處理程序進行評估並納入會議資料，且議案資料僅為一頁持股明細表，會中就部分董事的詢問及要求提示文件亦未提供及補充，列席的會計師及律師於討論及表決時均未離席，認定是違反公開發行公司取得或處分資產處理準則第7條第1項、公開發行公司董事會議事辦法第5條及第11條之規定。

金管會依證券交易法第178條第1項第9款、第11款及第179條規定，對泰山企業當時行為的負責人詹景超處罰鍰48萬元。

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