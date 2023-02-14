金管會修法鬆綁 純網銀開賣基金有譜

金管會證期局14日宣布放寬基金銷售機構範圍及資格條件，預告期滿近日上路。證期局副局長高晶萍指出，此次修法放寬銀行業得以「資本適足性」作為擔任基金銷售機構的財務條件，主要受惠即三家純網銀，法規上路後，純網銀就可開賣基金。

國內三家純網銀成立後限制多，皆還在虧損中，金管會在2023年1月10日二度邀集「樂天國際商業銀行、連線銀行（LINE Bank）及將來商業銀行」來溝通，金管會主委黃天牧親率各局與業者充分溝通討論，在「存款、授信、基金銷售及網路投保等」四面向有共識，金管會也著手修法鬆綁。

依照現行法規規定，擔任基金銷售機構須符合「每股淨值不低於面額」條件，但純網銀不符合規定。證期局修正「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」，讓銀行可改以「資本適足性」作為擔任基金銷售機構及信託業兼營證券投資顧問業務的財務條件，修正草案已預告期滿，將於近期發布施行。

高晶萍表示，考量純網銀是創新事業，初期獲利較難，因此放寬銀行可以不受每股淨值不得低於面額的限制，條文上路後3家純網銀就可以申請相關業務，可望支持純網銀的發展。

高晶萍說明，純網銀要擔任基金銷售機構，要先去找投信機構簽訂銷售契約，檢附銷售契約與資格證明文件後，向投信投顧公會申請，投信公會核准後，才可以開始擔任基金銷售機構開賣基金。

除了爭取賣基金，純網銀在「存款業務」、「授信業務」、網路投保業務上也多有爭取，像是有條件開放試辦企業貸款，以及「參貸聯貸」案件、希望「簡化純網銀客戶加入網路投保會員之作業流程」、「放寬辦理強制汽車責任保險網路投保業務時，得不受要保人與被保險人需為同一人之限制。」等等。

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