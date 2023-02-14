央行徵才開夢幻條件 月領8.6萬

在央行上班，月領8.6萬元的機會來了，快看看自己有沒有符合資格！央行近日公開徵才，開出的3~6名職缺，其中「經濟金融研究專業人員（助理研究員）」條件有3樣，如果一旦任用，不但享有央行行員的相關福利，月薪也高達8.6萬元，換算年薪可領百萬元。

央行近期在網站上公告徵求兩項職缺，一是經濟金融研究專業人員（助理研究員或同等職位）1至3名，另一是經濟金融研究專業人員（辦事員）2至3名，前者月薪8.6萬元，後者薪資5.9萬元。

央行表示，經濟金融研究助理研究員有3項條件：一、必須具國內外大學經濟、金融相關研究所博士學位（或於112年6月30日以前取得學位）；二、專長為總體經濟、貨幣金融與國際金融等經濟金融相關領域，嫻熟經濟計量方法（如機器學習、高維度資料分析等），具備優異之實證分析能力與獨立研究分析能力；三、優異的英語能力。

符合條件者先進行書面審查資料，之後再面試

如果沒有博士學位的人，可以退而求其次，應徵經濟金融研究辦事員，月薪也有5.9萬元，央行開出的條件有3項：一、具國內外大學經濟、金融相關研究所碩士學位（或於112年6月30日以前取得學位）；二、專長為總體經濟、貨幣金融分析、產業分析、計量分析；三、英語寫作及口語表達流利。

央行表示，凡是報名條件合格者，先進行書面資料審查，獲入選者，另行通知參加口試。

有網友曾在Dcard詢問國營財會比較好還是央行，網友幾乎一面倒推央行，強調央行幾乎可以準時下班，國營財會要看單位，年終則是相差不遠；綜合來說，央行就只有考不考得上的問題，要是評估有上榜央行的實力，肯定選央行。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

延伸閱讀

麗寶徵才千人 規模歷年最大

年後想跳槽？中部光電廠徵才 月薪上看50K

大缺工！近百萬徵才數創歷年開工新高