缺工缺料 土建融爆展延潮

缺工缺料問題嚴重，不僅央行18個月限期開工政策受挑戰，連銀行土建融業務，都爆發「展延潮」。據金融圈人士透露，建商若先前銀行核給借款限期為2至3年，卡在缺工缺料無法完工，有不少都已爭取展延，這種情況不僅公股體系，民營銀行也有。

土建融借款年期若長達5年的建商，由於尚未到還款期限，還沒有爭取展延。但不具名的銀行主管坦言，通常會給5年的土建融借款期限，屬於建案量體較大，動輒數千坪，或20層以上高樓，借款5年期滿前，是否也因為缺工缺料問題而「蓋不完」，實在不無變數，目前最早碰到必須向銀行爭取展延還款期限的，則為借款期限2年或3年的案子。

據指出，這些爭取展延還款期限的，大半以中小型建商為主，所承受的資金壓力也較大。國銀主管私下坦言，這些中小型建商，先前因銀行所給的土融成數最高只有4成（尚未動工前只能撥4成，保留1成動工時才能撥），因此，手上僅有的資金，全部都拿去作土融的自備款。

因此，原本希望向銀行借到更多建融成數，在主管機關不樂見放太多土建融成數要求下，現在多數銀行願給的建融成數頂多6成，絕大部分只給5成，如今碰到缺工缺料問題使建築成本大漲，建商就算硬著頭皮18個月內開工，往往無法在後續的半年、或一年半內完工（若借款期限為3年，土融一年半開工後，必須在後續一年半之內完成興建）。

除缺工缺料問題外，市況不好，也使很多中小型建商即使如期蓋完，也有還款壓力。大型行庫主管分析，一般而言，建案完工後就靠銷售作為土建融還款來源，若銷售不佳，過去會透過餘屋貸款，把土建融轉化為餘屋貸款，來解決到期還不了款的問題。

但現在央行及金管會都非常不樂見銀行承作餘屋貸款，平均地權條例修正上路後，「整個預售屋銷售量現在若能到4成就要偷笑」，距離一般預售屋銷售7成可作為土建融還款來源的目標差距甚遠，也使中小型建商不得不向銀行爭取還款展期。