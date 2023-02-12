金管會鬆綁 機器人理財規模創新高

金管會開放辦理自動化投資顧問業務、俗稱「機器人理財」業務至今已近六年，期間曾三度鬆綁助攻。金管會證期局公布最新統計，截至去年12月底，已有16家業者開辦自動化投資顧問服務，客戶數已突破16.4萬人、資產管理規模達62.75億元，去年全年規模成長達29.12％。

證期局官員指出，近三年機器人理財資產規模從25.04億元逐步成長至62.75億元，呈現逐年成長趨勢，其中2021年有爆發性的成長，規模從25.04億元成長至48.6億元、年成長率高達94.09％，客戶數也從8萬6,833人高速成長至13萬5,759人、年成長率逾5成。

證期局官員分析，去年在疫情推升、市場波動下，機器人理財除了第一季呈現負成長、小幅季減0.27％外，第二季、第三季、第四季都呈現正成長，全年規模新增14.15億元、整體成長了29.12％，客戶數也從2021年底的13萬5,759人成長至2022年底的16萬4,413人。

根據證期局統計，目前從事自動化投資顧問業務共有16家業者，包括三家投信（復華、野村、群益）、四家投顧（富蘭克林、鉅亨、中租、阿爾發）、九家銀行（王道、兆豐、國泰世華、永豐、華銀、一銀、新光、合庫、中信銀）。證期局指出，金管會除積極推動金融科技發展外，也在兼顧保障投資人權益的監理原則下，放寬機器人理財相關限制，最早是在2017年6月30日發布「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務作業要點」，開放機器人理財業務。

金管會隨後又作了三波鬆綁，包括2017年8月1日及2021年11月18日發布令，放寬自動化投顧服務進行「自動再平衡交易」相關規範、去年10月13日核備投信投顧公會函報「證券投資顧問事業辦理以行動身分識別（Mobile ID）身分驗證程序線上簽署證券投資顧問委任契約應遵循事項、放寬投顧事業得以行動身分識方式確認委託人身分，於客戶線上簽署證券投資顧問委任契約，為機器人理財業務助攻。