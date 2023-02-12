國銀辦理人民幣業務概況 估存款續減關鍵

央行15日公布銀行辦理人民幣業務概況 存款減少流入投資商品

中央銀行將於15日公布今年1月銀行辦理人民幣業務概況，在去年12月存款餘額跌破2,000億元大關，估計1月將續減少。主因基於獲利考量，人民幣存款除轉進美元，人民幣商品如債券、基金、ETF等，已成為近年人民幣資金的主要投資流入標的。

根據央行統計顯示，人民幣存款餘額在2015年6月達到最高峰的3,382.18億元後，開始反轉下滑。其中，DBU(外匯指定銀行)存款餘額在2022年2月跌破2,000億元大關後，3月及4月均續減，5月小幅回升後，6月至12月連七個月減少，觀察這波持續下滑是從2021年8月開始。

估計1月的DBU存款餘額將續減少，主要是廠商支付三角貿易貨款，且將人民幣存款轉兌為新台幣，還有部份法人戶將人民幣活存轉為美元定存所致，這部份金額顯得相對明顯。這主要是美國聯準會(Fed)鷹速升息後，美元存款利率大幅調高，加上美元持續強勢，不論法人或個人資金紛紛轉進美元。

個人戶人民幣存款持續流出，因銀行人民幣優惠利率存款專案，持續位在低檔，吸引力不再。銀行主管認為，民眾「逐高利而居」，利率高，錢就往哪去，觀察目前銀行各天期人民幣存款利率，1個月、3個月、6個月、9個月和1年期最高各為3.05％、2.36％、2.28％、1.4％和2.2％，與美元存款目前動輒3.5％起跳，美元的吸引力更高。

銀行主管指出，Fed第一季仍有升息空間，在停止升息前，仍提供美元支撐，人民幣、美元吸金力目前看不到逆轉機率，因此人民幣存款餘額仍將續減居多。