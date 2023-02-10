5家金控元月獲利比去年慘 富邦金奪雙冠王

揮別連4月虧損，富邦金控今（10日）公告元月自結稅前獲利64.66億元，稅後淨利60.84億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.49元，子公司台北富邦銀行元月稅後創下同期歷史新高，奪下EPS及獲利雙冠王；國泰金控傍晚公布獲利自結數，1月稅後純益17.3億元、年減89.9%，EPS為0.11元，EPS居14家上市櫃金控第8。

金控元月獲利已經全數公布完畢，富邦金以EPS達0.49元領先群雄，不過仍較去年元月1.93元大幅下滑；累計金控多數較去年同期成長，包含官股金控兆豐金、第一金、合庫金、華南金，民營金控台新金、玉山金共7家都較去年成長，2家持平包含國票金、永豐金，5家衰退則有國泰金、元大金、中信金、開發金、新光金。

若以EPS表現排序，分別為富邦金0.49元；兆豐金0.29元；玉山金0.19元；第一金0.16元；永豐金0.14元；合庫金、中信金0.13元；華南金、台新金、國泰金0.11元；元大金0.07元；國票金0.06元；開發金0.04元；新光金為唯一虧損公司，EPS為-0.25元。

其中以兆豐金、台新金兩家EPS成長幅度最驚人，兆豐金去年元月EPS僅0.1元，上月回升至0.29元；台新金去年僅0.01元，上月回升至0.11元。

富邦金及國泰金為最晚公布的兩家壓軸公司，富邦金表示，子公司台北富邦銀行元月稅後淨利30.63億元，較去年同期成長111%，創歷年同期新高，獲利成長主要為營收年增近4成，其中投資收益受惠近期金融市場回穩，金融資產評價收益較去年同期大幅成長； 產險稅後虧損1.08億元，其中防疫險相關直接賠款金額為62.83億，核賠15.9萬件，自留賠款金額為55.06億，對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備15.63億。

國泰金表示，元月稅後淨利17.3億元，擺脫防疫險影響，較上月大幅增長。1月獲利較去年同期減少，主要反映今年1月台幣大幅升值匯兌損益波動及去年同期投資收益基期較高所致。

產險部份去年已提存防疫保單相關準備金，1月獲利回歸正常，國泰產險1月稅後淨利1.4億元，較去年同期減少3. 4億元，主因是去年同期投資收益基期較高。在防疫保單方面，1月簽單賠款27.0億元，因去年12月已提存相關準備金93.8億元，故1月賠款由已提存之相關準備金沖抵而不影響損益，獲利表現回歸正常。

金控族群今天股價表現強勁，兆豐金在特定買盤點火下，股價異軍突起，早盤最高來到32.7元上漲1.87％，突破半年線反壓，也同時站上5日線；其餘公股金控合庫金、華南金、第一金也都維持上漲，民營金控中信金、玉山金、國泰金也都走揚，永豐金持平，富邦金、台新金、新光金、國票金、開發金則走勢疲弱，皆呈下跌。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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