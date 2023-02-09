後疫時代 去年國人刷爆3.49兆元 史上新高

後疫時代，國人消費習慣轉變，加上國境解封國人刷卡刷出新高度！金管會銀行局副局長林志吉9日公布去年12月信用卡、現金卡、電支相關統計，2022年全年信用卡刷卡金額達新台幣3.49兆元，創史上同期新高，年增率達12％。

林志吉指出，去年12月當月簽帳金額約3,337億元，較11月份的3,258億元增加約79億元，去年全年更刷出3.49兆元創史上新高。他分析，2022年信用卡刷卡額創新高，和疫情變化有很大的關聯，如今民眾已與疫情共處，國人確診人數也破千萬、大家以平常心看待，因而疫情對生活影響不再如以前那麼大，大家開始出門消費。

林志吉進一步指出，疫情也造成民眾消費習慣改變，例如遠距投保、線上購物、外送平台興起，民眾支付方式逐漸由現金轉為用刷卡、電支，且開始根深蒂固，另外，電子支付的方便快速，大家用過後就回不去了，會有黏著度。

據銀行局統計，2022年整年國人簽帳金額達3.49兆元，已正式超過2019年的3.22兆元，創下史上新高紀錄，史上第三高是2021年的3.1兆元、第四高則是2020年的3兆元，也就是說疫情期間國人刷卡力道不減反增。

金管會也同步公布電支業務最新概況，截至2022年12月底止，共有11家專營電支機構及20家兼營電支機構，兼營電支機構包含銀行及中華郵政在內。

電支業務可分為儲值卡及電支帳戶2部分，儲值卡總流通卡數為1億5,927萬張、月增124萬張，12月消費卡數1,307萬張、月增61萬張，12月消費金額64.6億元、月增3億元，儲值總餘額127.6億元、月增0.8億元。

至於電支帳戶總使用者人數為2,188萬人、月增51萬人，12月代理收付實質交易款項金額116.9億元、月減2億元，12月辦理國內外小額匯兌金額129.1億元、月增13.7億元。

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