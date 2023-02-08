中租控股 三度入選永續年鑑

中租控股第三度入選國際永續評比機構標準普爾全球（S&P Global）永續年鑑（Sustainability Yearbook），8日公布的2023永續年鑑，中租控股在全球綜合金融領域中排名產業前10％。另為擴展版圖，中租控股今年將啟動徵才逾千人計畫。

中租控股自2020年起連三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，2022年12月公布為「道瓊永續世界指數」全球綜合金融類排名第三名，以及「道瓊永續新興市場指數」成分股排名第二名。

《永續年鑑》針對全球61個產業，超過7,800家大型企業進行永續發展績效評比，將企業在各自產業領域績效表現，排名在產業前15％的企業納入年鑑，計708家入選，並依分數表現頒給企業不同等級的獎項，其中，中租控股所屬的綜合金融業，共有22家企業被納入，中租控股成績排名於前10％，位居第三。

中租控股表示，獲得此殊榮代表肩負更大的企業社會責任，將持續落實永續發展於公司經營策略，從環境、社會和公司治理（ESG）面向，不斷精進改善，並發揮影響力，攜手利害關係人，一起為永續而努力。

中租控股也分享，提升員工照顧與培育訓練的成果。去年擴大員工持股信託計畫，納入旗下台灣各子公司正職員工，依據當年度營運成果，每個月定額提撥獎勵金額，定期存入員工信託專戶，員工無須出資，即成為公司股東，提升員工福利，也關注員工退休生活。

今年中租控股將啟動逾千名的徵才計畫，除了傳統的商學之外，也擴大更多不同專業背景，包括數位金融與能源事業的工程維運等人才，另為提升國際化，2023年開展的亞太MA徵才計畫，履歷收件將至6月底。中租控股說明，該公司亞太MA計畫，每年召募20名儲備幹部，提供三年業務、審查與海外的實戰訓練，多位表現優秀者，首年年薪已突破百萬元。