刷卡繳學費 兆豐銀：78％一次付清

農曆年剛結束，學費季接踵而來，雖然近年很多家長已經改用信用卡繳學費，但根據發卡行統計家長們最喜歡的方案，結果卻讓不少人跌破眼鏡，高達78％喜歡一次付清。

兆豐銀行分析發現，比起0利率的分期付款，有高達78％的父母更喜歡刷卡一次付清，且無論是小到5,000元以下的金額，或單筆金額大到令人咋舌的100萬元高額學費，都有高達近8成家長寧願一次付清，也不會選擇分期0利率的方案。

剩下22％會選擇刷卡0利率分期，有超過5成是選擇12期，另有3成選6期，僅1.5成選3期，平均單筆金額都落在約3萬元。可以分到30期的有息分期，不受到家長們青睞，僅0.07％選擇，平均單筆簽帳金額約8.3萬元。申請24期有息分期者也只有0.34％，平均單筆金額落在4.4萬元。

既然家長們都傾向用信用卡刷卡一次繳付清學費，兆豐銀今年推出一次付清加碼優惠，只要刷兆豐卡繳納學費單筆滿2萬元，新增一筆不限金額的一般消費並登錄後，就能獲咖啡抵用券，若透過i繳費平台還有機會拿iPhone新機。

其他同樣推出一次付清優惠的銀行，還有如中信銀行指定卡0.2％回饋及萬元獎學金贈獎、新光銀行則是1,000點紅利可折抵60元。

至於喜歡分期付款的家長們，可多加把握銀行推出的分期0利率方案，目前「不限金額」當屬兆豐銀推出的12期0利率，其次中信銀與新光銀最高6期0利率。

有息分期部分，目前以兆豐銀30期年利率3.88％期數最長，只要單筆3萬元即可申請；華南銀行最高24期年利率9.99％，單筆3,000元以上可申請；新光銀推1萬元以下分12期年利率5％，超過1萬元可申請0利率的優惠。

公股銀主管建議，家長們都可依自身需求挑選最適合的繳納方式，透過刷卡繳學費，刷滿額還能獲得小確幸，也算不無小補。