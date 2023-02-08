孩童壓歲錢理財 3面向鋪路

年假轉眼間過去，孩子年節期間收到長輩給予的紅包，許多父母思考孩子的壓歲錢該怎麼規劃，並趁機教導孩子學習初步的理財觀念。

台新銀行客群經營處副總經理江依霖表示，壓歲錢規劃可由儲蓄、消費、投資三面向著手，啟蒙孩子理財規劃之路。首先，父母可以為孩子開立自己的獨立帳戶，從收支明細到金錢流向，培養儲蓄、記帳觀念。舉例來說，台新銀行兒童專屬帳戶YBO兒童會員，就特別為孩子推出專屬兒童的金融卡、存摺本，及獨家記帳本，能讓孩子從小錢慢慢開始練習如何存錢和花錢，透過實際操作帳戶，了解金錢分配，體會父母賺錢的辛苦。

當孩子手上握有現金時，江依霖說，父母不妨試試與孩子共同討論金錢的用途，部分透過開立帳戶，培養儲蓄習慣，部分額度讓孩子自由運用，當孩子思考自己的購物清單時，父母可從旁引導孩子分辨何謂「想要」、何謂「需要」，啟發孩子在消費前先思考，幫助孩子釐清自身的消費需求，建立孩子未來的理財觀念。

同時父母可進一步思考，如何累積孩子的教育基金，壓歲錢最大特點便是投資期間長，分散市場波動風險，並善用複利威力，理財方式上可採取高利息的活／定存進行儲蓄，或分批單筆投資穩健的平衡型基金；若壓歲錢較充足，則可考慮到期面額保本且固定配息的投資等級債券也是不錯的選擇。善用時間複利，到期可領回一筆錢，無形中就為孩子存下第一桶金。

以長遠來看，江依霖強調，若想培育孩子理財養成，可於帳戶中設定每月100～1,000元定期定額買基金，透過定期存入養成規律儲蓄習慣。台新YBO臨櫃申購特定定期定額商品，申購終身手續費3折，隨帳戶累積金額逐漸增加，還可獲換匯及申購手續費等專屬財管會員優惠權益。在孩子未來長大後需要出國念書、創業時就可以當成孩子的夢想基金。

另台新YBO會員可培養孩子各面向發展，不只能參與木工義賣活動、小小銀行家體驗營、籃球營、手作烘焙等活動，親子更能透過參與既有趣又富意義的活動，陪伴孩子一起成長。

近年來相當積極耕耘兒童理財市場的台北富邦銀行，針對兒童帳戶「小富翁帳戶」（20歲以下）累積已達近30萬名，每年平均成長5％，近一年外幣存款更可見明顯成長。北富銀強調，因應數位金融發展趨勢，去年進一步推出數位兒童帳戶，同時每年舉辦小富翁理財營活動，透過富邦金控各子公司資源，從小培養小孩的正確理財觀。