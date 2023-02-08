利差給力 銀行型金控1月吸睛

14家上市櫃金控公司陸續公布1月自結獲利，在已公布的七家中，以銀行為主要子公司的金控表現相對出色，有壽險子公司的金控則大多受到新台幣短線大幅升值產生匯兌損失衝擊，表現相對失色。目前公布的金控獲利表現，以台新、玉山、第一金等較去年同期大幅成長。

升息帶動銀行利差收益持續成長，加上今年元月國際金融投資市場回溫，各家金控的銀行事業體與子公司的投資收益普遍出現成長，成為挹注銀行型金控獲利成長的關鍵，不過，新台幣兌美元短線強勁升值則導致有壽險子公司的金控出現虧損。就已公布獲利的七家金控來看，元大、中信金控獲利大幅衰退，與玉山、台新和第一金控的大幅成長形成強烈對比。

台新金控受惠旗下台新銀行收益強勁成長抵銷台新人壽因為匯損造成的虧損，加上去年基期較低，因此元月獲利較去年同期大幅成長4倍以上；第一金也因銀行金融交易收益大增加上證券與人壽投資收益增加，整體獲利較去年同期成長37％。第一金公布1月單月稅後淨利達20.73億元，月增率78.9％，年增率37.9％，銀行及證券子公司表現不錯，單月每股稅後淨利（EPS）為0.16元。整體來看，第一金旗下子公司中，銀行金融交易利得爆發，證券及人壽則是債券評價提升增加投資收益。

以中信金與玉山金元月獲利來看，前者受旗下子公司台壽匯損大增產生虧損影響，整體金控獲利較去年同期衰退62％；玉山金則受惠旗下玉山銀收益成長，單月稅後純益27.2億元，較去年同期大增62.9％；凸顯沒有壽險子公司的銀行型金控獲利優勢。

市場法人預期，金控元月獲利受匯率與投資影響大，各家金控表現可能差異不小，其中銀行為主的金控可望交出較好的成績單，至於壽險為主的金控元月承受較大的匯損壓力，表現相對失色，也將造成整體金控元月獲利表現持平，不能寄予過高的期待。