去年12月房貸、建融年增率 3年來最低

國銀房貸及建築融資成長速度放緩。金管會公布最新統計，去年12月國銀房貸單月增加564億元，與前年同期相比的年增率降到6.47％，創34個月新低成長率；建融單月增加120億元，同比年增亦跌破10％，僅9.46％，亦是41個月低點。

銀行局副局長童政彰表示，主要是受總體經濟景氣影響加上央行升息，讓民眾及建商借貸出現觀望；銀行不動產授信成長速度放緩，銀行法72之2條的占比，即不動產授信占國銀存款及發行金融債總額，在12月亦降到26.58％（上限30％），亦是2020年2月之後、即34個月的新低。

國銀房貸餘額在去年12月突破9.3兆元大關，達9兆3,294億元，續創新高，單月增加564億元，是去年5月之後、即七個月單月房貸淨增數的新高，應是年底交屋潮所致，但若與前年12月單月增加1,010億元相比，減少44％，因此房貸年增率跌破7％，降到6.47％，是2020年2月之後的新低年增率，國銀去年底房貸逾放比0.07％，維持相對低點。

國銀的建築融資餘額3兆4,623億元，也是歷史新高，單月增加120億元，則是近四個月新增金額的低點，與前年12月建融單月增加532億元相比，減少逾77.4％，月年增率亦降到9.46％。

國銀房貸去年全年增加5,670億元，建融去年全年增2,993億元，兩者都是近三年新低金額。

不動產授信成長放緩，沒有銀行超過29％，已連續五個月，28％到29％之間的銀行僅三家，亦是近年新低，大部分銀行都介於26％到28％之間，共21家，其中27％到28％有11家，26％以下有13家，其中10家甚至不到25％。因為升息後國銀存款大量增加，不動產放款成長放緩，超限危機暫告解除，目前暫無銀行超過29％。