國銀2022年中小企業放款 寫史上第三高

後疫時代，國銀續挺中小企業！金管會銀行局副局長童政彰7日公布國銀最新中小企業放款情形，2022年全年放款新增5,945億元，不只距離全年目標3,500億元，達標率衝169.9％，更寫下史上第三高紀錄，僅次於2020年的9,144億元、2021年的8,762億元。

童政彰指出，2022年放款量不及2021年，主要是因為央行升息、政府各項紓困方案到2022年6月30日到期，另企業紓困振興貸款及舊貸展延案件寬限期也陸續到期，讓企業陸續加速還款所致，不過，全年放款新增5,945億仍寫下史上第三高紀錄。據銀行局統計至2022年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣9兆2,832億元，較上月底增加685.81億元。

童政彰公布，整體國銀放款餘額前五名分別為：一銀9,300億元、合庫8,294億元、台企銀7,319億元、華南金6,931億元及兆豐銀6,216億元。而2022年全年放款金額增加前五名為：一銀635億元、中信銀518億元、永豐銀473億元及土地437億元、玉山銀375億元。

銀行局統計，2022年12月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.32％，占民營企業放款餘額比率為69.48％，分別較上月底之比率增加0.59及0.75個百分點；另2022年12月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.26％，與上月底相同。

童政彰表示，金管會將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

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