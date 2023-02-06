國泰世華旭村盃 培育少足菁英

一項公益贊助，達成多項目的。第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，在2月2日開踢，共有來自全台32支隊伍，在為期4天、超過100場捉對廝殺的比賽後，由台南市東門城足球俱樂部拿下男生組冠軍，台北市TCLS樂活足球俱樂部則奪下女生組冠軍。

國泰世華銀表示，為培育台灣少年足球菁英，且關懷弱勢及協助偏鄉孩童，從第七屆開始贊助旭村盃少年足球賽，至今已是連續七年，國泰世華銀行基金會樂於作孩子們的體育推手，讓小運動員們藉由足球培養自律，進而發揮所長，踢出無限可能的未來。

除了以球會員、切磋球技外，國泰世華也透過旭村盃，讓參與的小朋友從小培養「永續」的價值觀，比賽期間不僅要求參與者使用環保餐具、自行洗碗、且不能使用保特瓶與一次性便當盒，同時亦進行垃圾及廚餘分類，打造「無痕球場」，讓小球員在培養球技及比賽之餘，也響應環保、愛地球。

國泰世華旭村盃每年參賽隊伍都爆滿，今年考量國內女子足球競賽場次較少，競賽機會有限，為了促進台灣女足發展，旭村盃在睽違12年後，再度開放女子組賽事，並邀請八支U13（參與者13歲）女生隊參賽，提供足球女獎更多競技舞台。

採八人制的男生組，今年則有24支隊伍參賽，其中不乏2022年全國學童盃六年級學校組和公開組前五強的隊伍，賽事競爭相當激烈。

另外，為了鼓勵小球員積極鍛鍊個人技巧，賽事亦有規劃「顛球競賽」，考驗球員的球感、耐心及專注力，第13屆表現最優的顛球員是雷鳥足愛踢足球俱樂部的王詠湛，在限時3分鐘內完成551下顛球，平均每秒三下，展現過人的控球能力。

今年亦開放家長挑戰顛球，有爸爸第一次挑戰後表示，真的太不容易，球完全不受控制，一旁小球員們為自己家長加油，亦為球賽留下親子互動的難忘回憶。這屆旭村盃是在台東縣縣長饒慶鈴、台東市市長陳銘風、國泰世華銀行基金會董事長李明賢見證下開踢。