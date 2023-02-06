外資最愛哪檔金融股？買超名單透露這2檔

據統計，2023年元月起，外資積極回補台股名單，已有「大部位」的買超金控、銀行等金融股跡象。業內人士指出，從外資買超相關股票中，可初步獲悉外資握在手掌心的最愛，係台企銀（2834）與兆豐金（2886）。

據業內人士統計，外資法人在今年元月買超的金融股，在前10名的排行榜，唯一入榜的非金控股即臺企銀，而且排在第5名，無巧不巧，台企銀也是2022年外資最愛買的金融股冠軍。

外資偏好台企銀有何誘因？或可從被市場雅稱「億元教授」專家鄭廳宜的評估略窺一二，他曾表示投資理財買進台積電，還不如買元大金（2885）、台企銀，因為該兩檔金融股的股息殖利率，都比台積電好。

外資在元月買超的銀行股，除台企銀獲青睞外，在金控股方面，據統計，只有兆豐金是外資從2022年持續買超到2023年標的。

據了解，兆豐銀行在去年的獲利係大豐收榮景，使兆豐金在日前的董事會，也已通過2023預算目標的規畫，即今年獲利將挑戰260億元，顯示外資對兆豐金持穩獲利狀況，由買超態度給予直間接的認同與肯定。

業內人士表示，金融股逐漸走出去年以來的股債雙殺、產險業防新冠疫情保單的鉅額虧損等風暴陰影，而短線的最後的利空，即金管會緊盯金融股在今年的股利派發狀況。

據悉，金管會已決定要求金融業者必須將獲利減除淨值因為股債投資評價減損的部分，才能發放股利，而且最快在2月中旬前，就會對外公開宣示這項金融業者股利發放的原則。

如此一來，金融股受制相關壽險業的淨值減損的負面影響，則今年可能配給股東的股息將大幅減少。唯這消息或可視為類股消化利空因子的最後一根稻草，不排除市場逢低反市場心理操作與布局，值得持續追蹤。

※投資理財有風險變數，業內評估與建議，僅供參考。

（工商時報 數位編輯）

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