聯貸利率地板價 上衝2％

美國去年激進的升息，台灣金融業也跟進調高政策利率，各銀行先前共識的聯貸案地板價利率1.7％比重隨著逐步降低，且利率持續拉高，國銀及公股銀行預料，上半年聯貸案地板價利率，將逐步向2％靠近。

國銀主管解釋，當初設立地板價用意，主要是因應降息循環，且考量資金成本、作業成本、風險成本、合理利潤等因素訂立出來的共識利率，但隨著升息循環啟動，將考量個別企業的各方面訂立利率，也會跟企業說明資金成本持續上升的情形，適度反映成本，所以脫離地板價也成為各銀行的共識，這也回歸市場自由競爭，各銀行樂見其成。

以去年下半年的聯貸案利率來看，隨著台灣升息後，貼近地板價的聯貸案已逐漸減少。觀察下半年的聯貸案產業相當廣，包括電子業、租賃業、鋼鐵業、造紙業、營建業、運輸業及綠能相關產業等。

今年上半年的聯貸利率變動，國銀主管預估，新台幣聯貸案最低利率水準預期仍維持在1.9％至2.0％；美元聯貸案受美國聯準會預期將持續升息影響，最低利率水準預估將進一步提高至接近3％。

接下來的聯貸策略上，各銀行將積極鎖定優質客戶，持續籌組聯貸案。

根據第一銀行的規劃，將以集團評等且個別客戶的TCRI信評較優質的聯貸案，為銀行爭取的目標，涵蓋各種產業別，為鼓勵企業永續經營，希望將ESG（環境、社會、公司治理）與授信業務結合。

合庫銀行接下來除了維護既有客戶外，將加強拓展具政策利多的產業，如「六大核心戰略產業」等，包括資訊及數位、綠色及再生能源、民生及戰備等相關產業以及都更危老等政策推動的相關產業客戶。

華南銀行主管指出，聯貸主辦案件以兼顧授信風險及收益的聯貸案為主，也會視借款人在ESG、永續經營、公司治理等面向的表現及績效達成度來設計相關連結機制，除深耕既有往來優質企業外，並配合政府政策，掌握循環經濟、公共工程、再生能源供應鏈及電動車等。