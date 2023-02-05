金融業股利發放 將有新禁令

知情人士透露，金管會已決定要求金融業者必須將獲利減除淨值因為股債投資評價減損的部分，才能發放股利，且最快在2月中旬前，就會對外公開宣示這項金融業者股利發放的原則。

金融業股利發放再傳「新利空」，各大金控、銀行即將進入召開董事會決定今年股利發放決定水準的高峰期，但據指出，今年金融業想發股利，不論股票或現金股利「均沒有那麼簡單」，因為2022年金融業的股債投資幾乎已導致淨值全面大減損，引起金管會警戒。

針對淨值評價損失的減除，將是全部減除或減除多少比重？金管會尚未最後拍定，但值得注意的是，金管會上述的限制，不僅針對現金股利，也針對股票股利，由於各大金控、銀行的股利如何發放，金管會的態度非常重要。據了解有不少金融業者先前已探詢金管會的意向、了解該金管會最新的政策方向。一位不具名的金融圈人士坦言，在金管會這項新政策之下，2023年大部分的金控、銀行所能發放的股利，恐怕都將較2022年大縮水。

據指出，金管會將公開宣示的金融業股利發放原則，主要有三大重點，一是金融業者今年所能發放的股利，除了將獲利扣除法定的資本公積之外，還得減除2022年因為股債投資評價減損所導致的淨值虧損，剩餘部分才能拿出來發放股利；二是不只現金股利必須受此限制，即使以股票股利形式發放也要受此限制；三是金融業者今年發放的股利水準，必須以2022年的獲利為限，不能用先前累積的資本公積來加碼。

在金管會股利發放三大限制令下，金融圈認為，今年股利發放水準和去年相較的落差，最大的恐怕是旗下有大型壽險公司的金控，因今年整個金融業的評價損失，以大型壽險公司最大，尤其以往壽險型金控的獲利，超過三分之二都來自旗下的壽險公司，若今年要扣掉淨值減損部分才能來配發股利，所受到的衝擊將會最大。

此外，不少銀行型金控同樣會蒙受衝擊，因為金融圈將大部分的股債投資部位放在OCI（其他綜合損益），而不是交易項下的銀行或以大型銀行為主幹的金控，也不在少數，原本這些金控、銀行認為股債評價損失僅會影響淨值，由於損失不會入損益表，因此不影響到股利發放，但在金管會新原則下，已確定會和其他將投資部位放在交易項下的銀行，一併受影響。