金價跌破1,900美元大關 外銀曝短線策略

黃金價格自2022年11月以來，走出一段極為「誘人」的升勢，自1,963美元/盎司至近日最高的1,970美元/盎司，大幅走升20％；近日美國聯準會鷹派升息基調再起，美元、美債殖利率回升，金價面臨壓力，竟出現單周大跌5.3％至1,866美元，黃金期貨價格同步下跌3.12％至1,876.6美元，跌破1,900美元大關，富時黃金礦脈指數下跌4.85％。

星展銀行財富管理指出，近季來金價走升是部份央行買盤支撐金價，部分央行連季購買黃金量有所增加，特別是在2022年第三季達到400噸的歷史新高，就操盤經驗來看，實質利率與溫和通膨是會使得金價上漲空間受到限制。因此，儘管近期黃金需求上升帶動金價表現強勁，但因為正實質利率，上檔空間可能受限。

星展團隊進一步指出，隨著主要央行採取緊縮的貨幣政策，市場已脫離零利率的環境。許多地區的通膨雖然仍處於高點，但似乎也在放緩，這將進一步使實際利率上揚，這也將降低黃金的吸引力。

富蘭克林證券投顧表示，美國公布了意外強勁的就業和服務業景氣數據，讓市場預期聯準會可能仍需維持鷹派立場，另方面，金價本身近期大漲後已面臨過熱疑慮，近日出現了獲利了結賣壓；然而，主要央行貨幣政策立場若繼續保持鷹派，仍可能持續加劇經濟衰退擔憂，進而可望刺激黃金避險需求，金價下檔也應有撐，

富蘭克林證券投顧強調，在聯準會仍處於升息週期下，金價的潛在壓力並非完全消散，搶短的投資人應以「打帶跑」策略操作黃金，並隨時留意出場時機，可在獲利超過5～10％時伺機獲利了結以守住資金。

星展集團對黃金亦保持建設性的觀點，投資人仍需留意潛在的風險，認為黃金應被視為投資組合的風險分散工具；並且，黃金與債市和股市的相關性較低，可望強化並平衡整體投資組合。投資人可以透過四種方式布局黃金：一、實體黃金；二、黃金期貨；三、實體黃金ETF和黃金磺業ETF；四、黃金磺業公司。

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