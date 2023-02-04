話題》信用卡盜刷防範錦囊一次看

近年信用卡盜刷事件頻傳，但哪種行為容易造成盜刷？如果不幸被盜刷又該如何應對？工商時報為讀者整理出信用卡盜刷防範錦囊，讓您防範於未然。

過年期間盜刷頻繁 有人甚至不只被盜刷一筆

過年期間傳出多位永豐銀行信用卡卡友遭到盜刷，有的民眾表示自己不只被盜刷一筆，甚至還有民眾表示沒有經過3D驗證就被盜刷。金管會1月31日表示，此次盜刷共計有34位卡戶被盜刷76筆，金額約達110萬元。目前被盜刷的金額已經列入爭議款項，卡戶不需要支付。

永豐銀表示，盜刷期間發生在1月23日至29日，以國外網路商店交易，主要是用來購買遊戲點數，共有30家商店被盜刷。

另外，永豐銀也指出，銀行員工在經過「偽冒預警偵測系統」發現疑似3D交易盜刷後，立即聯繫客戶確認是否為本人交易，後續除協助客戶停卡與換卡外，也針對發生盜刷的商店進行控管，以避免盜刷擴大，同時於聯合信用卡中心系統將盜刷交易之IP列入黑名單。

近年信用卡遭盜、詐欺金額 逐年升溫

近年來信用卡盜刷、詐欺總額有升溫跡象，連卡中心統計，2020年詐欺金額為11.85億、2021年為19.59億元，年增逾6成。

根據金管會證期局統計，2022年詐騙相關陳情案件數較2021年多出約45％。永豐銀行表示，去年各分行防堵疑似詐騙案件數與總金額均較前一年倍增，其中「假投資」類型近200件最為常見、總金額近8,800萬元，普遍手法多透過線上通訊軟體誘導民眾投資海內外股票或虛擬貨幣等金融商品，臨櫃匯款時為迴避銀行行員的關切詢問，則要求勿洩露通訊對話內容，並以買車、購屋、裝潢費或親友需急用現金等理由塘塞。

哪些行為容易被盜刷？責任又歸誰？

銀行跟特約商店都有導入3D驗證機制（OTP），OTP又稱為一次性密碼，只能在裝置上使用一次，有效期只有單次登錄交易。使用OTP就是為了避免潛在入侵者及有心人盜用使用者固定密碼從而輕易進行盜刷。

由於以3D驗證機制通過的盜刷責任歸屬在持卡人，因此在盜刷事件發生後在PTT上引起網民大量討論。

有民眾分享過去被盜刷的經驗，表示自己被盜刷的消費中只有第一筆在3D驗證上出現輸入錯誤，第二次筆便輸入成功，接著又被陸續盜刷第三、第四筆，因此信用卡公司認定盜刷者是在知道密碼的情況下進行，懷疑民眾是否自行洩漏密碼或曾與人共用卡片，強調會把這些費用寄送到被盜者的帳單中，若是不付費就會訴諸法律途徑。

對此多民網民分享降低盜刷機會的方法，「最好一個帳號只登入一個裝置，手機和電腦不要同步」、「手機和電腦都裝防毒+VPN+2FA，至少讓駭客的方法變困難一點」、「只發簡訊會比簡訊+信箱還不容易被盜，因為如果常開電腦網頁的信箱，資安上是有後門可以繞過2FA的」。

至於為何此次被盜刷的都是永豐銀行信用卡？銀行局表示，一般購物後銀行會傳送驗證碼至手機簡訊，因此只要手機沒有不見就不容易有被盜刷的問題。但永豐銀會同步寄送驗證碼到客戶的手機和電子信箱，而客戶在電子信箱搜尋驗證信時被不法集團截取，因此才會造成此次的盜刷。而永豐銀在接獲通知後，也停止寄送驗證碼到客戶信箱。

被盜刷了怎麼辦？六點被盜刷流程報你知

金管會提醒民眾如果發現信用卡有不明消費款項，應儘速與銀行客服聯繫，並進行後續處理。也勿輕信不明來歷的電子郵件及簡訊、勿點擊來歷不明的網址連結，避免個人資料外流導致身分招盜冒用。

警察局也提出六點被盜刷小知識，讓民眾被盜刷後可按照流程處理：

一、打電話給信用卡公司掛失卡片後，至附近警察機關報案處理。

二、爭議性帳款最終如果證明是被盜刷，銀行大多會吸收這筆帳款，持卡人不需負擔。

三、爭議性帳款會由銀行交給信用卡風險管理部門進行調查，並調閱簽單，此為民眾自負額，但若最終證實消費為盜刷，不需負擔自負額；反之，若消費證實不是盜刷，民眾需要自行負擔根據國內或國外消費不同，每筆50～150元不等的調閱簽單手續費。爭議性帳款處理時間依國內國外消費有所不同，國內被盜的帳款處理時間約3～4周，國外被盜的帳款處理時間則為4～6周。

四、若是因信用卡遺失而被盜刷，銀行會請持卡人先到警察機關報案；若是被側錄後盜刷，持卡人須先向銀行反映，銀行會將信用卡設為爭議款再進行調查，後續會依情況要求持卡人提供相關文件證明。

五、受理爭議性帳款有時間限制，大部分銀行受理時間為民眾收到帳單後一個月或是當期帳單繳費截止日前。一旦超過時間銀行就不再受理。

六、掛失信用卡前盜刷的費用民眾是否需要負擔依時間有所不同。辦理掛失後回推24小時內所被盜刷的金額，或者超過24小時但簽單簽名與持卡人簽名明顯不同，則持卡人不須負擔任何費用；若辦理掛失後回推超過24小時被盜刷的金額，持卡人則須負擔部分費用，通常為1,000～3,000元。

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