iRent個資外洩 金管會:對和泰查核內控

和泰汽車旗下iRent傳出有10萬名用戶個資外洩風險，金管會證期局2日認定其重訊發布過程並無違規，引發立委痛批，金管會3日發布澄清強調，此事件和泰公司在「發布重大訊息過程無違規」，但關於資安外洩部份已要求證交所啟動查核，要查本次資安事件和泰公司是否落實執行內部控制制度。

立委林楚茵3日一早指出，和泰車是上市公司，除了保持正常經營、保障股東利益，更重要的是「消費者權益」、「公司社會責任」，對於金管會的輕放、認定無違規「極度的失望及批判」。

金管會3日晚間發布澄清指出，和泰在2023年2月1日發布重大訊息針對媒體報導個資外洩事件澄清說明，經證交所評估符合「重大訊息資訊揭露」之相關規定，但並非認定該資安事件無違規。

證期局官員2日指出，和泰車針對子公司發生的事件，已在2月1日發布重訊說明。iRent已在第一時間進行相關改善措施，且和泰車本身資料庫、和泰車關係企業資料庫和iRent資料庫並無相接，此事件對和泰車本身財務及業務沒有重大影響。

另外，經證交所洽和泰車了解，iRent並非和泰車重要子公司，且經和泰車評估，iRent事件對和泰車財務及業務沒有重大影響，證交所認為和泰車無論是評估說明及資訊揭露上，都已依相關規定辦理。

據證交所及櫃買中心明定，上市櫃公司若發生重大資安事件，須及時發布重訊，針對發生緣由、可能損失、改善情形或因應措施進行說明，且若損失達到一定金額，例如預估金額超過股本的20％或達新台幣3億元以上，上市櫃公司須召開重訊記者會對外說明。

林楚茵對金管會的澄清與積極後續處理表示肯定。她指出，民眾期待的是政府第一時間全面、精準的解決問題，不能偏頗、放錯重點。根據了解查核時間大約一週，待查核報告出來，她繼續追蹤後續處分及改善，確保未來公司處理用戶個資時更加謹慎，個資外洩事件絕不容許再次發生。

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