聯準會轉鴿 我首季升息機率低

美國FOMC於2日宣布將聯邦基金利率目標範圍上調1碼（0.25個百分點），符合市場預期，但觀察我國央行公開市場操作的短天期利率，近三個交易日沒有明顯變動，反映市場認定央行第一季升息的機率降低。

外銀指出，雖然聯準會1月發布的會後聲明，繼續提到利率「持續上升」，意味還有多次升息，並明確表示在抑制通膨上「寧願做太多也不願做得太少」，但會議結論出爐，仍顯現升息趨緩的結果。央行去年第四季理事會已轉向「溫和緊縮」，或許今年有可能率先停止升息。

元大寶華綜經院提醒，聯準會會議此次傳達出的訊息大致與過去幾次會期相近，金融市場對於通膨走勢、降息的單邊預期「太過樂觀了」，或許是大陸清零經濟風險及俄烏戰爭正同時嶄露曙光，導致今年以來金融市場整體氣氛轉變，風險偏好的追求大幅升溫。

央行副總裁、鷹派理事之一的陳南光，也再投書批央行陷入長期低利率的負面效應，面對通膨問題的消極態度，未能認清自身在金融穩定上的角色。點名央行應正視其處理高房價責任，採用適當的政策工具，持續落實選擇性信用管制搭配貨幣政策的組合，以履行其穩定金融的法定職責。

基於全球雙率政策的轉向，根據牛津經濟研究院研究涵蓋13個亞洲經濟中，只有韓國、印尼和泰國1月調升政策利率，且僅調升1碼，反映出這三個國家現在都已經結束貨幣緊縮週期。該研究院估測，升息政策引發的衰退將在第二季度開始。

牛津團隊指出，亞太地區大部分經濟體的出口、工業活動，在去年第四季大幅下滑，反映全球IT／電信行業的急劇下滑，及更廣泛的世界經濟的逐漸疲軟。隨著發達經濟體景氣停滯不前，亞太地區的商品出口估計今年大部分時間呈現低迷。唯一的利多是大陸的重新開放，將能提振亞太地區的旅遊經濟。

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