新聞幕後》一波三折 沈榮津花落台灣金

沈榮津出任台灣金控董事長，相關消息傳出震驚公股金融圈，不過據了解，沈榮津出任台灣金控董事長的轉折，其實只是一天之內的事情，從本周一開始，沈榮津先後被考慮出任兆豐金董事長、工研院董事長，但都有相關的問題，前者和旋轉門問題相關，後者則因工研院董事長為「無給職」，最後府院幾經評估，國營金控台灣金不會有旋轉門的問題，因此沈榮津最後確定花落台灣金。

而沈榮津出任台灣金董事長，也創下公股金控史上第二度的金控董事長與銀行董事長分立，第一次分立是十多年前兆豐金控由鄭深池出任金控董事長、林宗勇出任銀行董事長的時代。對此台灣金控將在3日上午召開臨時董事會，通過該人事案之後將直接由次長阮清華監交，完成金控董事長人事的交接。

已屆齡70的沈榮津，這次是否要再為其安排職務，據了解在府院有二派意見討論，不過由於沈榮津在經濟部長任內表現非常好，總統蔡英文與前閣揆蘇貞昌均對他讚賞有加，尤其蔡總統認為沈榮津處理政務有功，應該為其安排去處，因此，從周一開始，府院都在考慮沈榮津的去處，原本周三之前，已確定沈出任工研院董事長，但據了解，由於工研院董事長為無給職，府院希望能為他安排有給職的出路，最後確定台灣金控出任董座，不會有旋轉門問題，同時是有給職，因此最後定案沈榮津出任台灣金董事長。

不過這次只安排沈榮津出任台灣金董事長，而原金控董事長呂桔誠仍續任台灣銀行董事長的安排，亦為後續的公股金控高層人事調動埋下伏筆，其中，若之後府院高層完成整個公股金控、銀行體系的高層人事布局，屆時呂桔誠仍不排除被安排轉戰其他公股金控的可能性，但另一方面，沈榮津能否一併接任台灣銀行董事長，也會有是否符合銀行法對於銀行負責人資格相關規定的問題，這些都將成為府院對公股金融後續人事安排的決策評估重點。

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