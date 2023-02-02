產險業淨值狂瀉至614億 創14年新低

受防疫險鉅額理賠黑洞影響，加上美國暴力升息、股債市況不佳等因素，產壽險去年淨值皆狂掉，不過，壽險幾波搶救淨值已見效，產險業淨值則創14年來新低。金管會保險局副局長蔡火炎2日公布，2022年底產險業淨值僅剩新台幣614億元，創2009年以來、14年來同期新低。

據金管會保險局統計，截至2022年12月底為止，整體壽險業淨值達到1兆5,904億元，較最慘第三季底，單季大幅回升7,465億元，顯見壽險業者實施資產重分類已奏效。

壽險業2022年面臨美國暴力升息、台美股債市崩跌衝擊，前三季整體壽險業淨值失守兆元大關、掉到8,285億元的七年低點。不過後來壽險業為搶救淨值大作戰，爭取變更經營方式，將資產重分類，第四季成效顯現，淨值回升至兆元，但較2021年同期仍減少了1兆1,318億元、年減41.6％。

產險業更受到防疫險理賠風暴影響，淨值月減45億元、續降至614億元，創下金融海嘯、14年來的同期新低較2021年的1,608億元、年減61.8％。合計整體保險業2022年底淨值剩下1兆6,518億元，較2021年底的2兆8,830億元衰退42.7％。

保險局也指出，2022年新台幣兌美元貶值幅度達9.83％，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為2,289億元，較2021年底增加1,850億元，在完全不避險之下，壽險業有高達1兆2,788億元兌換利益，經避險及提存外匯價格變動準備金，壽險業全年有匯兌成本264億元。

因新台幣去年11月、12月轉升值，壽險業出現大量匯損，在完全不避險之下，壽險業12月單月匯兌損失高達748億元。

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