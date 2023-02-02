去年新南向授信增2,657億 創五年新高

國銀對新南向國家授信火力全開。金管會銀行局主秘侯立洋2日公布國銀新南向發展最新成果，2022年全年國銀新南向授信總餘額達1兆2,730億元，較2021年底增加2,657億元，增額遠超過原先設定的370.77億元目標，不只達標率為717％，也創下五年新高紀錄。

近三年受到疫情衝擊各國經濟，國銀對新南向授信也趨謹慎、腳步放緩。2020年全年授信總餘額僅增加52.09億元、累計總餘額為1.19兆元，達標率僅8.76％、2021年全年授信餘額新增420億元、達標率為117.32％，2022年新增授信金額是2021年的六倍多。

侯立洋分析，據銀行業者透露，去年對新南向國家授信金額飆高主要有二因素，一是新南向國家經貿活絡，帶動資金需求增加，二是海外新南向國家升息幅度大、帶動授信業務成長。

雖然業務大幅成長，但近一、二年國銀到新南向申設據點意願明顯下降，2022年全年金管會核准了四家海外據點，但僅一家在新南向，並未達成去年所設定的「每年新增3家據點」目標。銀行業者分析，主要是能設的、該設的據點都已設，有很多據點雖想設但礙於當地法規、政府政策，進入障礙較高，有很多據點就算「苦守寒窯」18年也未能獲當地政府點頭。據銀行局統計，目前國銀在新南向國家據點已達337個據點。

侯立洋指出，2022年12月底國銀有增設7處據點，但僅有1家合作金庫商業銀行申請設立新加坡分行獲准，今年目前尚未接獲有國銀申設新南向據點，主要還是看國銀海外的經營發展策略。

銀行局統計，去年核准的四家為：合作金庫商業銀行於捷克申請設立布拉格代表人辦事處、台灣銀行於美國亞利桑納州申請設立鳳凰城代表人辦事處、玉山銀行申請於日本設立福岡分行、合作金庫商業銀行申請設立新加坡分行。

輸銀對新南向政策目標國家貸款核准額度，含海外投資貸款、輸出融資及海外營建工程融資，2022年目標為253.43億元，全年核准273.26億元、達標率為108％。保證額度2022年目標為36.33億元，全年達成37.73億元，達標率為104％。輸銀所建置「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」開辦去年全年已完成431案，貸款及保證金額新台幣321.8億元，其中，新南向國家243案、貸款及保證金額新台幣257.02億元。

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