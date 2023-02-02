鷹派理事又放炮 陳南光再批央行利率政策

中央銀行副總裁、理事之一陳南光投書《銀行家雜誌》2日出刊。文中重批央行陷入長期低利率的負面效應，面對通膨問題的消極態度，也未能認清自身在金融穩定上的角色。

陳南光文中提醒，央行應正視其處理高房價的責任，採用適當的政策工具，透過像是選擇性信用管制搭配貨幣政策的組合，以履行其穩定金融的法定職責。

由台灣金融研究院編撰的《銀行家雜誌》，已不是第一次刊出陳南光的投稿，而陳南光每次都掛名「臺灣大學經濟系教授、中央銀行副總裁」，並註明：本文內容謹代表個人意見，與服務單位無關，如有錯誤，亦概由作者負責。

2日上架的2月份《銀行家雜誌》內容有2篇陳南光掛名的觀點文章，一為「走走停停的貨幣政策 易落入停滯性通膨的陷阱」，一為「面對通膨挑戰 央行如何打這一仗？」。前者分析美國聯準會內外的鷹、鴿兩派看法，並引述經濟學者Cavallino（2022）和國際清算銀行BIS（2022）的實證分析，說明面對通膨節節上升時，央行貨幣緊縮政策步調不同、步划不一的升息模式，會得到截然不同的結果。

一如陳南光在文中指陳美國聯準會成員在貨幣政策上的不同看法，形成市場上認定的鷹、鴿兩派；從我國中央銀行季度聯席會議公布的會議記錄中，也可以看出理事中有陳南光、陳旭昇和李怡庭，3位均為現任台灣大學經濟系教授，持續在會議中提議央行應採取積極升息對策，以對抗更多、更大幅的潛在通膨威脅，因此3人被市場定位為鷹派理事群。

陳南光指出，央行的貨幣政抉擇常會面臨困難的取捨，尤其是緊縮貨幣政策涉及的利益糾葛與引來的各方干預，更遠甚於寬鬆貨幣政策。當前許多央行面對本國的通膨情勢以及其他國家的升息幅度，在貨幣緊縮路徑上，需要考量升息的速度和幅度，以及將政策利率保持在高點或終點利率（Terminal Rate）多長時間。

「過去這段時間，央行已一再錯失升息的機會」，陳南光指出，以致至今仍受困於其營造的長期低利率和寬鬆的貨幣環境。目前金融業隔夜拆款利率離歷史低點並不遠，只有不到0.5％（遠低於全球金融海嘯之前的水準），只要政策利率下降兩碼，金融業隔夜拆款利率就降為0，未來政策調整空間極為有限。更重要的是，最近許多研究顯示，長期低利率（與寬鬆的貨幣環境）不僅為通膨和資產價格上漲提供溫床，也導致資源誤置以及所得與財富分配惡化等負面效應，且台灣房價持續上漲，更已對台灣整體經濟與生產力造成的長期損害。

陳南光批評，自從2021年12月之後，央行認為過去房市選擇性信用管制措施的「執行成效良好」，就再也沒有提出進一步的管制措施。而在這期間，台灣房價持續暴漲，事實上，先前在疫情期間房價大幅上漲的國家，多數已開始反轉，而台灣房價仍在加速上升中。然而央行一方面宣稱由於剛性需求，房價上漲是「有基之彈」，並呼應成本上升等說法；另一方面則稱房價高低不是央行關心的重點，並以租稅政策是抑制房價最有效的工具為由，將抑制房價的責任轉移給其他部會。前述理事會議事錄摘要中，即有理事直指「房價是金融穩定最重要的指標之一，這結果（租稅政策是抑制房價最有效的工具）並不代表本行可以放任房價持續高漲不管。……本行不重視房價的變動，這是錯誤的政策。」如同前述面對通膨問題的消極態度，央行也未能認清自身在金融穩定上的角色。

他再度提醒，央行應正視其處理高房價的責任，採用適當的政策工具，透過像是選擇性信用管制搭配貨幣政策的組合，以履行其穩定金融的法定職責。

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