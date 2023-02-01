富邦Costco卡今亮相！4大好康搶先曝光

270多萬卡友注意了！全新富邦Costco聯名卡將在今（1）日下午亮相，提供多元有感的升級權益，首波新戶辦卡享有4大好康，包括消費滿額贈500元好多金、線上購物與加油站可享3％回饋、賣場消費2％以及一般消費1％回饋。

北富銀為讓民眾提前換卡，使出第一波「殺手鐧」，儘管今下午富邦Costco聯名卡才曝光，但賣場已出現辦卡DM，素色卡面設計相當簡潔大方，卡友關注的權益第一波分別為3％、2％和1％。

第一、新戶辦卡消費滿額贈500元好多金。

第二、Costco線上購物與加油站消費可享3％回饋。

第三、賣場消費可享2％回饋。

第四、一般消費可享1％回饋。

據ETtoday報導，信用卡達人寶可孟受訪時表示，國泰世華Costco卡賣場內消費享1％多利金、賣場外消費享0.5％多利金，而全新富邦Costco聯名卡直接翻倍，民眾衝著這點來申辦使用也划算。

而Costco線上購物享3％，每月上限只回饋200，估刷台幣2萬元就到頂，這部分吸引力有限；至於加油3％不如預期，因為市場很多信用卡更好用，如國泰世華CUBE卡在中油直營有最高6％。

至於新卡申辦滿額禮500元多利金，老卡友也能享有，目前持有北富銀信用卡的舊卡友也能申請拿500元新卡禮，讓大家都能享好康。

（中時新聞網 吳美觀）

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