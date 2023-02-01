用戶注意！北富銀併日盛銀 這2天系統停機

富邦金（2881）在去年11月併日盛金（5820）後，台北富邦銀行及日盛銀行雙方董事會決議通過合併，金管會於1月18日核准。北富銀日前公告，合併基準日為2023年4月1日。日盛銀4／1起正式走入歷史，兩家銀行合併後總據點達179個，躍居民營銀行之冠。

北富銀表示，因應合併需要，銀行系統將進行整合，為確保客戶權益，北富銀及日盛銀全體動員執行3次系統測試演練，期望在｢安全、穩定、高效｣的原則下完成本次系統合併。

北富銀提醒，2家銀行合併有2天共3個時段的「停機時間」進行轉換作業，屆時部分帳號、交易將暫停服務，請客戶注意。

公告表示，日盛銀跨行交易和查詢服務在3 ／31 15：20暫停使用，同日19：40暫停全行交易及查詢服務。北富銀4／2 09：00起各項交易及查詢服務暫停使用，4／2 18：00恢復服務。

北富銀表示，日盛銀與北富銀在產品與服務上各有所長，客群經營具互補性，目前日盛銀擁有約155萬客戶，預計合併後可為北富銀帶入約85萬新戶，合併後客戶數達762萬戶。透過業務市占及資產規模的拓展，提升營運綜效及資本適足率，鞏固長期發展利基，亦能藉由整合富邦金控旗下多元資源，開發更豐富多樣的產品，以及便捷可靠的服務平台，相信能為日盛銀客戶創造嶄新的金融體驗。

日盛銀表示，合併後，北富銀將對全數日盛銀員工給予留任選擇，並提供完善的職涯規畫和發展機會，期望能在雙方優秀員工的同心協力下，為全台民眾開創更豐富的金融價值，攜手邁向多贏未來。

（旺得富理財網 王順泉）

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