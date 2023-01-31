多重資產基金3優勢 兔年新寵

受金融市場不確定仍高所影響，投資氣氛偏向保守，投信業者因應市場需求，多重資產型基金發行熱度大增，自去年下半年特別明顯，22檔新基金送件中，就有半數為多重資產基金，法人指出，多重資產基金已成為2023年熱度最高的產品類型。

而聚焦金融主題的多重資產基金，更因有三大優勢有望成為兔年投資人的新寵。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示，優勢一是評價具吸引力。美國大型銀行股預估本益比從去年初的12.5倍下修至8.8倍，若將美國大型銀行股跟標普500指數比較，相對估值約為53％，比過去25年均值約74％低，即金融股的投資價值逐漸浮現，且金融股的估值相對標普500指數更具吸引力。

優勢二財務表現穩健，張勝原指出，美國財報超級周開跑，美國大型銀行已陸續公布去年第四季財報，受惠於高檔利率及穩健的放款成長，同期比較下淨利收都有突破性成長，其中摩根大通銀行淨利收成長48％至203億美元，美國銀行淨利收增幅也達29％至147億美元，主要受惠於較高的利率及放款穩健成長。

優勢三信用風險低，從第四季財報可看出，美國大型銀行營運持續改善，更在「晴天儲糧」，為今年的不確定性增加更多的防禦力，而不良資產及呆帳損失金額也是數十年來新低，在資本充裕、流動性良好之際，更能抵禦經濟衰退風險。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶認為，今年金融市場仍將面臨較大不確定性、高波動可能持續；但經歷去年的修正，不論美股、可轉債以及非投資等級債都具有長期投資價值。

就美股來說，殖利率曲線倒掛後，標普500指數中長期可望提供兩位數報酬率。目前的可轉債多為總報酬型及偏債型可轉債。意味著若市場震盪持續，在債底保護下，可轉債下檔參與率可望降低，若股市向上，則具有向上的參與力道。在高市場波動環境下，可轉債將展現追漲及相對抗跌的特性。可透過分散的投資組合，掌握長期投資機會。