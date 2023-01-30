純網銀出招 推小額信貸、優利搶市

純網銀不甘做「沙丁魚」各家展現「鯰魚」企圖心，趁年節紛推小額信貸、轉帳紅包、高利存款來搶市。其中樂天銀行來說，推出超搶眼方案，小額信貸10萬元回饋2,688元，LINE Bank快點卡訴求「即時給點」，將來銀行祭出三張N倍券，啟動後活儲利率飆3.505％。

當年金管會設立純網銀，希望為銀行業帶來創新激活的「鯰魚效應」，然而目前三家純網銀卻都還在虧損中。金管會日前也已經找三家純網銀開會，純網銀對存款、授信、基金銷售、網路投保、與電商平台合作等五大面向，都有爭取開放的業務，金管會也承諾可朝試辦或調整法規等方向處理。趁年節三家純網銀也紛出招搶市，樂天國際銀行推出樂天貸樂分小額信貸優惠方案。申貸新台幣10萬元，月付金最低1,306元起，初期開辦費優惠388元（定價6,000元），成功申貸撥款，再給2,688元的高額現金回饋，額度最高30萬元，最長可分84期。

樂天銀指出，「樂天貸樂分」提供24小時全程線上申辦及簽約對保服務，不需安排時間到分行處理，且額度最高30萬元，最長可分84期，是資金規劃的好夥伴。

LINE Bank表示，不管線上或實體店面刷卡消費、點平安燈，使用LINE Bank快點卡，每筆刷卡消費可有筆筆LINE POINTS 1％回饋，回饋無上限，且LINE?Bank「即時給點」，不用等到隔天、下個月，刷卡當下就立刻賺到LINE POINTS，馬上可以用回饋點數再多買一項。

將來銀行說明，2023年起凡透過將來銀行App開戶且完成裝置綁定，可得3張30天期，額度5萬元N倍券，啟動後活儲利率將達3.505％。針對存款實力更強客戶，提供活儲20萬內享優惠利率1.5％、超過20萬享1％無上限優利方案。