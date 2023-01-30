悠遊付前進新北 新增通路

悠遊付積極前進新北市，近期上線多個新北市重要消費場域，加強台北市以外的布局，包括五股市場、宏匯廣場等等，並且推出各項優惠，而且悠遊付目前在新北市還有遠雄廣場、比漾廣場等重要通路，希望能全方位強化新北布局。

統計悠遊卡去年共有1,900萬張卡被「嗶」過，悠遊付會員在去年底超越200萬後，目前約207萬，未來悠遊卡也將持續強化悠遊付。

整體來看，現在悠遊卡鎖定三大獲利引擎，包括交通與小額消費的清分服務手續費、卡片銷售、數據產品。

悠遊卡公司指出，五股市場是新北市五股區首座公有零售市場，有別於一般的傳統市場，市場裡空間寬敝、乾淨、明亮，強調一站式購物體驗，生鮮、蔬果、熟食、百貨一應俱全。宏匯廣場是新莊唯一的百貨公司，也是新北最大的百貨賣場，宏匯廣場結合美食、購物、親子同樂等機能。針對五股市場、宏匯廣場都有推出優惠。

悠遊卡公司強調，除了雙北外，現在於中南部也積極佈點，希望讓悠遊付會員走到哪裡就可以「嗶」到哪裡。今年推出優惠，自2023年1月1日起至3月31日止，只要使用悠遊付月月都能獲回饋，期間每筆扣款皆有2％悠遊付回饋金，無論是消費購物、繳納稅費、嗶乘車搭車、購買1,280元定期票，連自動加值或APP悠遊卡加值機加值悠遊卡也有回饋，每月每戶回饋上限300元，活動期間每戶最高回饋達900元。

此外包括飲料、3C、電商、民宿訂房、百貨業者等，紛紛加碼2％至8％回饋，在指定通路消費，回饋疊加後，回饋比率提高至4％至10％。