大老齊贊聲台股 黃天牧 五招拚鴻兔大展

台股兔年開工首日開盤就氣勢如虹，盤中大漲逾500點。金管會主委黃天牧特地到台灣證券交易所參加證券期貨業新春團拜，除了期許台股「鴻兔大展、財源廣進」，並宣示今年五大目標，包括擴大海外招商引資、協助國內企業轉型、深化永續發展的基礎工程、加強金融詐騙防制、掌握國際脈動強化國際合作。

黃天牧指出，過去兩年受疫情影響取消新春團拜活動，很高興2023年得以恢復。2022年在俄烏戰爭、通貨膨脹與升息等劇變中，我上市櫃股票總市值達48.7兆元，總成交值達71兆元，均維持歷年次高水準，上市櫃公司全年營業收入亦穩健增長5％；此外，去年實施多項發行、交易與資訊揭露等面向的精進措施，以及推動ESG、強化資訊安全等，這些都是資本市場持續成長的養分。

黃天牧表示，今年有五大資本市場努力方向，一是擴大海外招商：已請證期局轉知證交所、櫃買中心、期交所、集保公司積極與仲介機構、全球相關企業及台商組織合作，建立長期夥伴關係，希望透過招商引資，擴大台灣資本市場能量。

二是協助國內產業與企業轉型：去年上市櫃公司股票籌資達3,162億元，為有統計以來新高，希望持續透過制度動態檢討調整，滿足新興產業發展與企業創新的籌資需求，他期許今年創新板及戰略新板大展鴻圖，有更多企業加入這二個板塊，形塑臺灣創新產業的聚落。

三是深化永續發展的基礎工程：去年3月3日啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」、去年3月8日發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略、去年12月27日金管會發布「金融資安行動方案2.0」、今年3月底前將發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，這是將公司治理3.0進一步更張成為第4版，並以永續發展為主軸。

四是加強投資人教育宣導及防制金融詐騙：去年9月19日舉辦證券期貨周邊單位防制投資詐騙宣誓儀式，之後到去年底，證券期貨周邊單位投入許多資源，在不同管道加強宣導，未來這一年會在防制詐騙上做更多努力。

五是掌握國際脈動及強化國際合作：除了招商引資外，也要隨時掌握國際金融市場的動態以及興革措施，尤其要強化與其他國家交易所、集保組織、投資人保護組織、相關業界公會組織的聯繫合作，要走出去，爭取合作機會，爭取台灣的能見度，讓台灣在國際資本市場上發光發亮。

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