永豐銀創雙贏 員工福儲信託大升級

永豐銀行助力企業留才、積極響應信託2.0政策，首創推出企業員工福利儲蓄信託結合永豐ibrAin智能理財全新服務，以全球市場ETF為投資標的，提供累積個人退休資產的解決方案。

信託公會指出，目前員工福利信託也已導入機器人理財提供投資組合建議，這種模式如果也能創新運用在安養信託業務，可再加速成長。員工福利信託結合機器人理財可以開發出「安養信託＋機器人理財＋客製化投資組合」的新型運用模式，可以為許多工作忙碌無暇理財的壯年安養信託族群，透過機器人理財機制輕鬆理財。

永豐銀行表示，全新上線的永豐「員工投資退休平台」結合旗下機器人理財工具永豐ibrAin，協助企業制定專屬員工福儲計畫，由企業每月提撥獎勵金或以員工薪資自行提存投資、累積個人退休資產，創造企業及員工雙贏成果。

旗下員工福儲信託結合永豐ibrAin，新台幣千元即可布局全球股票、債券市場、智能監控個人專屬投資組合表現，及申購、贖回、再平衡交易皆0手續費共三大特點。永豐銀行指出，ibrAin以智能投資演算法自動監控投資組合報酬表現，並依個別員工的理財目標設定、資產累積狀況等，提供個人化資產比例再平衡動態調整建議，協助企業為每位員工打造安心退休投資計畫。

永豐銀行迄今協助逾百家企業規劃員工福儲信託、股票信託或海外外籍員工股票保管等留才方案；永豐銀行指出，企業員工經由永豐「員工投資退休平台」及永豐「信託網」可即時上網交易、查詢包括永豐ibrAin投組等信託資產綜覽及交易明細等。