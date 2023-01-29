美元優利定存 放大年終首選

辛苦工作一整年，所有受薪族年終獎金在金兔年春節前均已入帳，根據人力銀行公布2022年台灣企業年終獎金調查報告，將近96％的企業有發年終獎金，獎金平均為1.33個月。銀行業者為幫助民眾把年終獎金放大，去年底即陸續推出台幣和美元優利定存以及數位帳戶存款優惠，年後開工想回存獎金，比較各家美元優惠定存利率，以北富銀、王道銀行3個月4.88％最優惠。

針對獎金儲蓄需求，北富銀至2月24日前推出「兔來運轉好利發」限時定存優惠專案，提供新台幣12個月定存年息1.58％優惠，單筆最低新台幣1萬元之新資金匯入，即可至分行臨櫃辦理定存；外幣方面，提供3個月年息4.88％、5個月年息4.78％、12個月年息4.68％的美元優利定存，單筆最低1,000美元起存，民眾可從行動銀行「美元優利」專區以新台幣換匯，若選擇在分行臨櫃辦理，則僅限於自其他金融機構匯入之新資金。

王道銀行推出的外幣定存專案，期限是3月17日下午8點前，可以新資金參與美元3個月期固定年利率4.88％定存優惠專案，100美元即可起存，與北富銀同是目前美元定存利率最高者。

凱基銀行搭配新年時節，出限時限量美元優惠定存，期間到2月24日止，定存利率最高4.8％，單筆最低承作金額1萬美元，以新資金承作3個月期可獲4.5％，1年期可獲4.6％，若首次開立帳戶，提供新戶加碼，1年期最高年利率可達4.8％。

台新銀行也推出具有競爭力的外幣優利存款專案，美元定存1年期的平均年息已來到4.8％；美元6個月期的定存平均年息也高達4.7％；同時還有「美利GO外幣活存專案」，3個月優惠期間，美元年息4.5％，且只要原幣1,000元即可申辦，建議民眾可多加把握，完美規劃年終獎金。

北富銀表示，去年全球經濟局勢皆受到高通膨的影響，金兔年投資方面需要更縝密的判斷與布局，建議民眾在年終獎金的理財上應採取「先求穩再求高」的策略，善用銀行提供的優利定存及數位帳戶存款優惠，加強儲蓄、守穩基礎。