公股銀兩路並進 搶年輕客

公股銀行金兔年搶攻年輕族群，鎖定數位帳戶、信用卡，第一銀行iLEO數位帳戶突破110萬戶，位居公股第一、國銀前五大，推出新春活動。華南銀行推出超鑽現金回饋卡最高享有海外4％現金回饋，包含最高2.2％基礎回饋及1.8％的加碼回饋，僅需符合指定條件即可獲得加碼回饋。

一銀主管指出，為迎接金兔年與回饋客戶，新春期間推出「第一神加持新春活動」，讓民眾透過社群趣味互動遊戲，認識一銀數位金融產品的同時，還可以獲得最KUSO趣味的神回覆並參加抽獎，有機會抽中臺北沖繩雙人來回機票、財富女神金塊1公克、開運聚財兔、小粉獅開運小夜燈及小粉獅開運御守等好禮。

為豐富節慶氛圍同時增添新年新氣象，在一銀Facebook官方帳號上完成指定任務，加碼再抽限量開運聚財兔，還有一年一度LINE動態免費貼圖供民眾下載及分享祝福。民眾還可於LINE及Instagram官方帳號中下載「2023年新春小粉獅手機桌布」，開啟新春，歡送金虎迎玉兔。

一銀主管強調，持續優化iLEO APP及積極推動數位金融創新，如推出iLEO多人收款服務，首創「系統自動對帳」與「跨行、跨通路」皆可使用的「亂數對帳代碼」技術專利功能，滿足用戶收款對帳需求，更祭出iLEO數位帳戶12萬元內享2％優利活儲，以及每月10次跨轉、10次跨提免手續費優惠，且一次公告到2023年底，提供民眾新年小確幸。 華銀主管表示，隨著世界各國邊境陸續解封，出國旅遊將成為國人歡度春節連假的度假首選，一吐近年因疫情無法出國旅遊、觀光及購物的煩悶，民眾可多加運用各家銀行信用卡海外消費回饋來抵減海外交易手續費。

其中，華銀超鑽現金回饋卡最高享有海外4％現金回饋，包含最高2.2％基礎回饋及1.8％的加碼回饋，僅需符合指定條件即可獲得加碼回饋，加碼回饋同時適用於出國旅遊前的消費需求，提供國內最高2％現金回饋外，登錄活動並於指定旅遊通路及航空公司累積消費達活動門檻，再享最高500元超商現金抵用券或24吋行李箱等好禮。

華銀超鑽現金回饋卡也提供多項旅遊優惠，如機場停車、機場貴賓室或全球5日免費漫遊上網，刷卡支付本人、配偶及25歲以下未婚子女之公共交通運輸工具票款或80％以上旅遊團費，享有旅平險及旅遊不便險保障。