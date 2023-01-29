剛性需求支撐 醫療股漲相佳

近一個月醫療ETF資金流入規模居前，高盛調查顯示，73％的投資人認為醫療股在2023年將跑贏大盤。投信法人指出，更難得的是，醫療股20年來平均每個季度都是正報酬，上漲機率都超過5成，投資人可多留意。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，今年投資環境有利醫療，就景氣面分析，醫療類股具剛性需求支撐與景氣關聯度低，動盪市場中仍以醫療最為穩健。就通膨環境來看，雖然預期可望持續下滑，但仍高於2％，醫療產品價格轉嫁能力強，受通膨負面衝擊小，讓醫療保健產業在通膨環境中更具優勢。就評價面而言，目前全球醫療指數本益比約17.5倍，與年初的20倍相比仍屬物美價廉，由於升息步伐漸緩，股市可望迎來評價回升機會，考量醫療類股獲利能力，後市股價值得期待。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲指出，罕見疾病藥物研發一旦成功即掌握獨占優勢，FactSet分析師預計，這些藥物去年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。根據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，不僅如此，在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析，根據過往統計，醫療保健產業在美元強勢、利率上升時期，表現相對較強。

除此之外，鋒裕匯理投信強調，隨著先進醫療科技推出的革命性技術，除原有的醫療方式或設備帶來變革之外，也進而成為該領域的龍頭廠商，藉由研發提升優勢，擴大市占規模、獲利表現與財務體質，整體產業投資前景看好。